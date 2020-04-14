ГлавнаяНовости

Итальянский агент: «Думаю, интерес „Юве“ к Миранчуку высосан из пальца»

сегодня, 03:43

Агент из Италии Алекс Великих прокомментировал слухи об интересе «Ювентуса» к полузащитнику «Локомотива» Алексею Миранчуку.

Интерес «Ювентуса» к Миранчуку, думаю, высосан из пальца. Возможно, другим клубам в Европе он интересен. Речь шла о «Севилье» или «Роме». Им нужен в среднюю линию такой игрок. Но! Зарплата Миранчука в «Локо» выше той, которую ему могли бы предложить в Европе. Российских футболистов, интересных в Старом Свете, не так много, но они есть. Однако очень мало позитивных историй, когда кто-то из них заиграл в топ-чемпионате. Это большое препятствие для заключения контрактов с россиянами.

Ранее комментатор и инсайдер Нобель Арустамян рассказал о том, как футболисты туринского клуба были восхищены игрой Алексея Миранчука.

Все новости
Жоау Мариу: «В РПЛ весело, но я хотел бы проверить себя в другой лиге»
Сегодня, 01:35 Комментарии3
Агент Смольникова: «В мае будет интерес от одной из команд MLS»
Вчера, 20:11 Комментарии23
СлухиЦСКА может приобрести полузащитника «Жилины» Берната
09 апреля Комментарии19
Слухи«Локомотив» и «Краснодар» поспорят за форварда «Янг Бойз»
09 апреля Комментарии9
СлухиПереход Бухарова в иранский клуб сорвался из-за коронавируса
08 апреля Комментарии12
СлухиСмольников может перейти в европейский клуб
08 апреля Комментарии29
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 04:48
Лехе стабильности не хватает, потому и в сборной не может в основе закрепиться.
нечитайло
нечитайло
сегодня в 04:12
Согласен
STVA 1
STVA 1
сегодня в 03:46
Так и есть скорее всего
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100