Агент Смольникова: «В мае будет интерес от одной из команд MLS»

Агент защитника «Зенита» Игоря Смольникова Александр Маньяков рассказал о будущем футболиста.

Какова ситуация с будущим Смольникова? Мы не знаем, какая будет экономическая и политическая ситуация после окончания пандемии коронавируса. Мы ведем переговоры, помимо «Зенита», еще с тремя российскими клубами. Плюс к этому один из наших коллег-агентов говорит, что в мае будет интерес от одной из команд MLS .

Лично для меня немного обидно вот что. «Зенит» — это большой клуб, где много интриг и всяких обсуждений, но Игорь всегда, как бы ни складывались отношения внутри, был предельно честен и сдержан в плане оценки происходящего. Он никогда не позволял себе выносить сор из избы и накидывать говно на вентилятор. Игорь — очень хороший парень, и это надо ценить.