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Агент Смольникова: «В мае будет интерес от одной из команд MLS»

сегодня, 20:11

Агент защитника «Зенита» Игоря Смольникова Александр Маньяков рассказал о будущем футболиста.

Какова ситуация с будущим Смольникова? Мы не знаем, какая будет экономическая и политическая ситуация после окончания пандемии коронавируса. Мы ведем переговоры, помимо «Зенита», еще с тремя российскими клубами. Плюс к этому один из наших коллег-агентов говорит, что в мае будет интерес от одной из команд MLS.

Лично для меня немного обидно вот что. «Зенит» — это большой клуб, где много интриг и всяких обсуждений, но Игорь всегда, как бы ни складывались отношения внутри, был предельно честен и сдержан в плане оценки происходящего. Он никогда не позволял себе выносить сор из избы и накидывать говно на вентилятор. Игорь — очень хороший парень, и это надо ценить.

Ранее появилась информация, что Смольников может перейти в европейский клуб.

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Все комментарии
n_rehew_7ge8
n_rehew_7ge8
сегодня в 21:37
А в апреле интересоваться не хотят. Первомая ждут.
Трубадур
Трубадур ответ пользователю mihaluch (раскрыть)
сегодня в 21:29
А разве про Европу идет речь, MLS вроде бы как в Америке.
karnager
karnager
сегодня в 21:27
В мае будет интерес от одной из команд MLS
---
В инстаграме под фоткой лайк поставят?
Karabal
Karabal ответ пользователю Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 21:15
Просто клоны замешкались.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 21:05
Смольников не покажет себя в Европе, а переберётся в отечественный клуб.
beefs
beefs
сегодня в 21:02
кому то помешал поэтому и хотят сбагрить
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 20:55
Про МЛС можно забыть. Что сие означает " Будет интерес в мае " ? Если бы Смольников действительно был ТАМ нужен, мая бы никто не дожидался, а в " Зенит " уже поступил запрос. А вот то, что он не испортит игру любой другой команды РПЛ, я уверен. Меня интересует другое: почему он оказался не нужен команде ?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ пользователю drug01 (раскрыть)
сегодня в 20:38
Не верю глазам своим! Ты успел, друг ;)
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 20:36
слабо хвалишь )))) кто так продаёт)))) на селюка вон глянь из пустого места раздувает игрока вселенского масштаба))))) удачи игорю!!
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 20:30
Хотят какую-то дырку заткнуть
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 20:16
Билет до Сочи , похоже, уже заказан?!?
drug01
drug01
сегодня в 20:14
Смольников много сделал для успешных игр Зенита!!!!
ОПС
ОПС
сегодня в 20:14
Вот когда будет, тогда посмотрим.
Трубадур
Трубадур
сегодня в 20:14
Неужели решил завязать с футболом.
drug01
drug01
сегодня в 20:12
желаеи удачи и добра
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