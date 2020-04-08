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Смольников может перейти в европейский клуб

вчера, 14:25

Защитник «Зенита» Игорь Смольников может покинуть клуб. Об этом заявил агент футболиста Александр Маньяков.

С «Зенитом» ничего пока не обсуждали. У Игоря есть три предложения из России, одно из Турции и два из Бельгии. По нему звонят, спрашивают. Интерес есть, но в связи с мировой пандемией это все долгоиграющие переговоры. От интереса до сделки может и не дойти.

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Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответил Палыч82
вчера в 20:53
Издавна устоявшиеся выражения в отношении российских футболистов "покорять Европу", "попробовать себя в Европе", "уехать в европейский клуб/чемпионат" имеют негеографический смысл, что ж взъелись то?) То имеет главенствующим смысл в том, что в "старушке" преимущественно уровня более высокого турниры и тем более жизнь
Так в том то всё и дело. Болельщики Зенита к примеру говорят, что их клуб входит в лучшие клубы Европы и тут такая новость из одного лучшего клуба Европы игрок уезжает в Европу...
Это как понимать? Нонсенс получается! Как можно уехать туда откуда едешь? Тем более приведён "европейский" чемпионат Турции. Ты только задумайся в словах. Из европейского города уехать в Азию это типа в Европу.... Я лично знаю географию отказываюсь это понимать. Вот если в другой европейский чемпионат, то это совсем другое дело.
Палыч82
Палыч82 ответил Звезда по имени Солнце
вчера в 20:21
Извини, но я не знаю русофоба Е.Петрова. Просто термин уехать из Европы в Европу я не понимаю, а уж привязку Евросоюза вообще не понял. Заголовок изначально провоцирующий, согласно ему тот же Зенит не является европейским клубом, тогда каким клубом он является? Тем более на фоне Турции....
Издавна устоявшиеся выражения в отношении российских футболистов "покорять Европу", "попробовать себя в Европе", "уехать в европейский клуб/чемпионат" имеют негеографический смысл, что ж взъелись то?) То имеет главенствующим смысл в том, что в "старушке" преимущественно уровня более высокого турниры и тем более жизнь
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответил Сп62
вчера в 20:06
Где больше платят и дают играть.
Ну, так это совсем другая история, но географию надо знать. Иначе возникает вопрос об образовании....Но как говорится кто на, что учился....
Dima salev
Dima salev
вчера в 20:06
Смольников даже в состав Сочи не попадает, до Европы как до луны для Смольникова
Сп62
Сп62 ответил Звезда по имени Солнце
вчера в 19:58
Европа, Азия? А может Америка? Только вот осталось определиться какая Америка, южная, северная или центральная.
Где больше платят и дают играть.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответил Сп62
вчера в 19:28
Ну что ты привязался к человеку? Европа, Азия. Разговор о Смольникове. А он ещё не решил в Европу или Азию, а может в Евроазию. Пусть решает, а мы поддержим.
Европа, Азия? А может Америка? Только вот осталось определиться какая Америка, южная, северная или центральная.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответил Leningrad 84
вчера в 19:26
Солнце, ты чего так завелся? Про Евразию - это шутка... А то, что имел в виду под термином "европейский клуб" русофоб Е.Петров, ты и сам прекрасно понимаешь.
Извини, но я не знаю русофоба Е.Петрова.
Просто термин уехать из Европы в Европу я не понимаю, а уж привязку Евросоюза вообще не понял. Заголовок изначально провоцирующий, согласно ему тот же Зенит не является европейским клубом, тогда каким клубом он является? Тем более на фоне Турции....
Сп62
Сп62 ответил Звезда по имени Солнце
вчера в 18:28
Где? Ты сам то понял, что сказал? Ну давай разберёмся. Где географический находится Санкт-Петербург (в какой части света)? РПЛ в какой конфедерации, ассоциации состоит? Я к примеру знаю что Санкт-Петербург находится в европейской части России и и клуб Зенит играет в РПЛ, которая кстати состоит в УЕФА — Союз европейских футбольных ассоциаций — Европа. Может прояснишь мне в каком чемпионате Евразии (ЕврАзЭС) играет Смольников и его Зенит из Санкт-Петербурга? Может вы уже своё, что то придумали и открыли. Кстати о Евросоюзе... а что разве в этот орган входят все страны которые находятся в Европе или .. да вообще какое это имеет отношение к футболу? Единственное, на что Евросоюз влияет, то только то, что кто входит в этот союз не является легионером ( дело Бокшича). Но сейчас правила очень поменяются в связи с выходом Великобритании. Да кстати по твоему мнению Англия это не Европа? Они не относятся к Евросоюзу! Так, что скажешь то?
Ну что ты привязался к человеку? Европа, Азия. Разговор о Смольникове. А он ещё не решил в Европу или Азию, а может в Евроазию. Пусть решает, а мы поддержим.
Leningrad 84
Leningrad 84 ответил Звезда по имени Солнце
вчера в 18:24
Где? Ты сам то понял, что сказал? Ну давай разберёмся. Где географический находится Санкт-Петербург (в какой части света)? РПЛ в какой конфедерации, ассоциации состоит? Я к примеру знаю что Санкт-Петербург находится в европейской части России и и клуб Зенит играет в РПЛ, которая кстати состоит в УЕФА — Союз европейских футбольных ассоциаций — Европа. Может прояснишь мне в каком чемпионате Евразии (ЕврАзЭС) играет Смольников и его Зенит из Санкт-Петербурга? Может вы уже своё, что то придумали и открыли. Кстати о Евросоюзе... а что разве в этот орган входят все страны которые находятся в Европе или .. да вообще какое это имеет отношение к футболу? Единственное, на что Евросоюз влияет, то только то, что кто входит в этот союз не является легионером ( дело Бокшича). Но сейчас правила очень поменяются в связи с выходом Великобритании. Да кстати по твоему мнению Англия это не Европа? Они не относятся к Евросоюзу! Так, что скажешь то?
Солнце, ты чего так завелся?
Про Евразию - это шутка...
А то, что имел в виду под термином "европейский клуб" русофоб Е.Петров, ты и сам прекрасно понимаешь.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответил Leningrad 84
вчера в 18:12
А сейчас Смольников играет в Евразии (ЕврАзЭС), а не ЕС...
Где? Ты сам то понял, что сказал?
Ну давай разберёмся. Где географический находится Санкт-Петербург (в какой части света)?
РПЛ в какой конфедерации, ассоциации состоит?
Я к примеру знаю что Санкт-Петербург находится в европейской части России и и клуб Зенит играет в РПЛ, которая кстати состоит в УЕФА — Союз европейских футбольных ассоциаций — Европа.
Может прояснишь мне в каком чемпионате Евразии (ЕврАзЭС) играет Смольников и его Зенит из Санкт-Петербурга? Может вы уже своё, что то придумали и открыли.
Кстати о Евросоюзе... а что разве в этот орган входят все страны которые находятся в Европе или .. да вообще какое это имеет отношение к футболу?
Единственное, на что Евросоюз влияет, то только то, что кто входит в этот союз не является легионером ( дело Бокшича). Но сейчас правила очень поменяются в связи с выходом Великобритании. Да кстати по твоему мнению Англия это не Европа? Они не относятся к Евросоюзу!
Так, что скажешь то?
Трубадур
Трубадур
вчера в 17:47
Пусть ему там повезет.
Leningrad 84
Leningrad 84 ответил Звезда по имени Солнце
вчера в 17:40
В Европу? А сейчас Смольников играет в чемпионате Азии? Или может с некоторых времён в одном из чемпионатов Африки? Давайте уж определимся....
А сейчас Смольников играет в Евразии (ЕврАзЭС), а не ЕС...
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответил Leningrad 84
вчера в 17:38
Игорю почти 32 года - уже поздновато в Европу...
В Европу? А сейчас Смольников играет в чемпионате Азии? Или может с некоторых времён в одном из чемпионатов Африки?
Давайте уж определимся....
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 17:35
А Россия вам уже не Европа? Россия кстати больше Европа чем Турция! Смольников из Европы (Санкт-Петербург) переедет в Европу... и куда в Турцию, где всей территории всего 3% относящийся к Европе, а остальные 97% Азии...
Ну, а если рассматривать два предложения из Бельгии, то это скорее всего не в Европу, а в более низкий европейский чемпионат.
Может будем своим языком всё называть?!
Leningrad 84
Leningrad 84
вчера в 17:29
Игорю почти 32 года - уже поздновато в Европу...
Leningrad 84
Leningrad 84
вчера в 17:27
Подозрительная фамилия агента - Маньяков...
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 16:54
А что он еще играет???
112910415
112910415
вчера в 16:44
пора, пора
ildar_3871
ildar_3871
вчера в 16:29
Бегут из Зенита куда глаза глядят !
ermak6848
ermak6848
вчера в 16:27
Время покажет - куда Игорь поедет...
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 15:53
Маньяки-они такие! Это вариант ответа "блондинки" о возможности встретить на Тверской динозавра :50 на 50.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответил Caniggia
вчера в 15:53
Турция и Бельгия??? Это так теперь называются Беларусь и Таджикистан?
Я думаю, что Молдова и Киргизия соответственно
ПОПОДИ в МЕНЯ
ПОПОДИ в МЕНЯ
вчера в 15:29
Бревну и на лавочке не плохо смеется в газпроме
Caniggia
Caniggia
вчера в 14:47
Турция и Бельгия??? Это так теперь называются Беларусь и Таджикистан?
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 14:39
дои трубу до конца)))
Comdiv
Comdiv
вчера в 14:37
Удачи Смольникову!
blitz
blitz
вчера в 14:35
Пора бутсы вешать на гвоздь....
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
вчера в 14:30
Антальяспор к Кудряшу.
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