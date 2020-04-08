Смольников может перейти в европейский клуб

Защитник «Зенита» Игорь Смольников может покинуть клуб. Об этом заявил агент футболиста Александр Маньяков.
С «Зенитом» ничего пока не обсуждали. У Игоря есть три предложения из России, одно из Турции и два из Бельгии. По нему звонят, спрашивают. Интерес есть, но в связи с мировой пандемией это все долгоиграющие переговоры. От интереса до сделки может и не дойти.
Это как понимать? Нонсенс получается! Как можно уехать туда откуда едешь? Тем более приведён "европейский" чемпионат Турции. Ты только задумайся в словах. Из европейского города уехать в Азию это типа в Европу.... Я лично знаю географию отказываюсь это понимать. Вот если в другой европейский чемпионат, то это совсем другое дело.
Это как понимать? Нонсенс получается! Как можно уехать туда откуда едешь? Тем более приведён "европейский" чемпионат Турции. Ты только задумайся в словах. Из европейского города уехать в Азию это типа в Европу.... Я лично знаю географию отказываюсь это понимать. Вот если в другой европейский чемпионат, то это совсем другое дело.
Просто термин уехать из Европы в Европу я не понимаю, а уж привязку Евросоюза вообще не понял. Заголовок изначально провоцирующий, согласно ему тот же Зенит не является европейским клубом, тогда каким клубом он является? Тем более на фоне Турции....
Просто термин уехать из Европы в Европу я не понимаю, а уж привязку Евросоюза вообще не понял. Заголовок изначально провоцирующий, согласно ему тот же Зенит не является европейским клубом, тогда каким клубом он является? Тем более на фоне Турции....
Про Евразию - это шутка...
А то, что имел в виду под термином "европейский клуб" русофоб Е.Петров, ты и сам прекрасно понимаешь.
Про Евразию - это шутка...
А то, что имел в виду под термином "европейский клуб" русофоб Е.Петров, ты и сам прекрасно понимаешь.
Ну давай разберёмся. Где географический находится Санкт-Петербург (в какой части света)?
РПЛ в какой конфедерации, ассоциации состоит?
Я к примеру знаю что Санкт-Петербург находится в европейской части России и и клуб Зенит играет в РПЛ, которая кстати состоит в УЕФА — Союз европейских футбольных ассоциаций — Европа.
Может прояснишь мне в каком чемпионате Евразии (ЕврАзЭС) играет Смольников и его Зенит из Санкт-Петербурга? Может вы уже своё, что то придумали и открыли.
Кстати о Евросоюзе... а что разве в этот орган входят все страны которые находятся в Европе или .. да вообще какое это имеет отношение к футболу?
Единственное, на что Евросоюз влияет, то только то, что кто входит в этот союз не является легионером ( дело Бокшича). Но сейчас правила очень поменяются в связи с выходом Великобритании. Да кстати по твоему мнению Англия это не Европа? Они не относятся к Евросоюзу!
Так, что скажешь то?
Ну давай разберёмся. Где географический находится Санкт-Петербург (в какой части света)?
РПЛ в какой конфедерации, ассоциации состоит?
Я к примеру знаю что Санкт-Петербург находится в европейской части России и и клуб Зенит играет в РПЛ, которая кстати состоит в УЕФА — Союз европейских футбольных ассоциаций — Европа.
Может прояснишь мне в каком чемпионате Евразии (ЕврАзЭС) играет Смольников и его Зенит из Санкт-Петербурга? Может вы уже своё, что то придумали и открыли.
Кстати о Евросоюзе... а что разве в этот орган входят все страны которые находятся в Европе или .. да вообще какое это имеет отношение к футболу?
Единственное, на что Евросоюз влияет, то только то, что кто входит в этот союз не является легионером ( дело Бокшича). Но сейчас правила очень поменяются в связи с выходом Великобритании. Да кстати по твоему мнению Англия это не Европа? Они не относятся к Евросоюзу!
Так, что скажешь то?
Давайте уж определимся....
Давайте уж определимся....
Ну, а если рассматривать два предложения из Бельгии, то это скорее всего не в Европу, а в более низкий европейский чемпионат.
Может будем своим языком всё называть?!
Ну, а если рассматривать два предложения из Бельгии, то это скорее всего не в Европу, а в более низкий европейский чемпионат.
Может будем своим языком всё называть?!