ЦСКА может приобрести полузащитника «Жилины» Берната

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вчера, 17:52

По информации источника, московский ЦСКА рассматривает вариант приобретения словацкого полузащитника «Жилины» .

Дело в том, что «Жилина» запустила процесс самоликвидации с 1 апреля, так как клубу не хватает средств из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Соответственно все игроки будут в поиске нового клуба.

В текущем сезоне 19-летний игрок принял участие в 17 матчах чемпионата Словакии и забил 7 голов.