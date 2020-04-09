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ЦСКА может приобрести полузащитника «Жилины» Берната

вчера, 17:52

По информации источника, московский ЦСКА рассматривает вариант приобретения словацкого полузащитника «Жилины» Яна Берната.

Дело в том, что «Жилина» запустила процесс самоликвидации с 1 апреля, так как клубу не хватает средств из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Соответственно все игроки будут в поиске нового клуба.

В текущем сезоне 19-летний игрок принял участие в 17 матчах чемпионата Словакии и забил 7 голов.

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ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответил Cтукачок
вчера в 23:39
Книжки нужно читать
Именно это я и имел в виду!
Cтукачок
Cтукачок ответил ANATOLY KANDAUROV
вчера в 22:32
Не убедительно. Особенно в части присваивания этому типу звания "уважаемого" пользователя. Кстати термин "тип" не наказывается баном? Я, с вашего позволения, прекрасно владею литературным русским языком и могу обнаружить в тексте даже скрытые признаки оскорбления. При желании могу отослать вас к гражданину, который в полемическом запале ставил мне диагнозы типа "болезнь Альцгеймера", и что то подобное, что в сопоставлении с термином "стадо" не выглядит, мягко говоря, комплиментом , но это обстоятельство не вызвало никакой реакции модераторов. Я не в обиде, ради бога, не подумайте. Я лишь о том, как мало у нас в стране осталось истинных знатоков литературного русского языка. Но это наша общая беда.
Книжки нужно читать
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответил Cтукачок
вчера в 22:30
Вот основа: Специально для ярого поклонника и почитателя воришки Дзюбы по кличке Cоmdiv. Все стадо таких как ты почитателей Зенита и Спартака два года назад изощрялись в обливании грязью Сащу Головина. Есть обращение к конкретному пользователю под ником Comdiv, ну а дальше его причисляют к стаду Спартака и Зенита) Не знал что бомжи тоже обитают стадами)
Не убедительно. Особенно в части присваивания этому типу звания "уважаемого" пользователя. Кстати термин "тип" не наказывается баном? Я, с вашего позволения, прекрасно владею литературным русским языком и могу обнаружить в тексте даже скрытые признаки оскорбления. При желании могу отослать вас к гражданину, который в полемическом запале ставил мне диагнозы типа "болезнь Альцгеймера", и что то подобное, что в сопоставлении с термином "стадо" не выглядит, мягко говоря, комплиментом , но это обстоятельство не вызвало никакой реакции модераторов. Я не в обиде, ради бога, не подумайте. Я лишь о том, как мало у нас в стране осталось истинных знатоков литературного русского языка. Но это наша общая беда.
Red blu
Red blu
вчера в 22:23
Сейчас много будет всяких слухов, в такое непростое время для всех клубов.
Cтукачок
Cтукачок ответил ANATOLY KANDAUROV
вчера в 22:17
Это не так. Надо всю фразу посмотреть, в том числе и фразу, на которую последовал мой ответ. Мне, в принципе все равно. Просто часто цитаты из КВН, которые легально звучат по ТВ, воспринимаются на сайте как оскорбления. Однако есть такие вещи как юмор, игра слов, гирерболы, иносказания. Не надо все воспринимать буквально
Вот основа:
Специально для ярого поклонника и почитателя воришки Дзюбы по кличке Cоmdiv. Все стадо таких как ты почитателей Зенита и Спартака два года назад изощрялись в обливании грязью Сащу Головина.

Есть обращение к конкретному пользователю под ником Comdiv, ну а дальше его причисляют к стаду Спартака и Зенита)
Не знал что бомжи тоже обитают стадами)
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответил Cтукачок
вчера в 22:12
Потому что ты говорил не про свиней и лошадей, а написал оскорбительно по отношению к уважаемому пользователю фразу, "Такие как ты стадо", вот и зарядили бан.
Это не так. Надо всю фразу посмотреть, в том числе и фразу, на которую последовал мой ответ. Мне, в принципе все равно. Просто часто цитаты из КВН, которые легально звучат по ТВ, воспринимаются на сайте как оскорбления. Однако есть такие вещи как юмор, игра слов, гирерболы, иносказания. Не надо все воспринимать буквально
oFANATo
oFANATo
вчера в 22:08
Хорошее дело.
Cтукачок
Cтукачок ответил ANATOLY KANDAUROV
вчера в 22:07
скажите пожалуйста а почему за выражение "табун лошадей" ( в адрес сторонников ЦСКА) наказания нет, а за выражение "стало хряков" ( в адрес сторонников Спартака) бан ? В чем разница этих словосочетаний в плане возможного оскорбления?
Потому что ты говорил не про свиней и лошадей, а написал оскорбительно по отношению к уважаемому пользователю фразу, "Такие как ты стадо", вот и зарядили бан.
Свидетель Великой Победы
Свидетель Великой Победы ответил Lazurny
вчера в 22:00
Это то, что поможет отомстить Ференцварошу.
Отомстить Лейпцигу уже никто не поможет!
спартак 1987
спартак 1987
вчера в 21:52, ред.
из-за короновируса многие команды в мире будут на стадии близкой к банкротству и таких Бернатов можно будет набрать хоть на три состава за копейки. наступает время для селекционых отделов, можно будет реально усилить состав не потратив больших финансовых вливаний на трансферы. так что брать стоит только сильных футболистов, а не новых Бийолов или Нисимур
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 21:27
скажите пожалуйста а почему за выражение "табун лошадей" ( в адрес сторонников ЦСКА) наказания нет, а за выражение "стало хряков" ( в адрес сторонников Спартака) бан ? В чем разница этих словосочетаний в плане возможного оскорбления?
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 21:25
Было бы неплохо.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответил makkie
вчера в 20:53
Дело в том, что «Жилина» запустила процесс самоликвидации с 1 апреля, так как клубу не хватает средств из-за кризиса _____________________________________ Стоп! Так и цска не жирует из-за долгов. Откуда деньги? Если только свободный игрок...
Макс, ты что не знаешь что такое распродажа? Никогда ничего не покупал на распродажах с огромной скидкой?
makkie
makkie
вчера в 18:52, ред.
Дело в том, что «Жилина» запустила процесс самоликвидации с 1 апреля, так как клубу не хватает средств из-за кризиса
_____________________________________

Стоп!
Так и цска не жирует из-за долгов. Откуда деньги? Если только свободный игрок...
VIPded
VIPded
вчера в 18:34
Интересный вариант, если свободный.
Михаил Славнов
Михаил Славнов
вчера в 18:15
Уже на распродаже берут.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 18:14
хоть какая то обновка)))
Lazurny
Lazurny
вчера в 18:00
Это то, что поможет отомстить Ференцварошу.
Comdiv
Comdiv
вчера в 17:54, ред.
С Жилины подойдет, почти Уфа.
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