ЦСКА может приобрести полузащитника «Жилины» Берната

По информации источника, московский ЦСКА рассматривает вариант приобретения словацкого полузащитника «Жилины» Яна Берната.
Дело в том, что «Жилина» запустила процесс самоликвидации с 1 апреля, так как клубу не хватает средств из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Соответственно все игроки будут в поиске нового клуба.
В текущем сезоне 19-летний игрок принял участие в 17 матчах чемпионата Словакии и забил 7 голов.
Специально для ярого поклонника и почитателя воришки Дзюбы по кличке Cоmdiv. Все стадо таких как ты почитателей Зенита и Спартака два года назад изощрялись в обливании грязью Сащу Головина.
Есть обращение к конкретному пользователю под ником Comdiv, ну а дальше его причисляют к стаду Спартака и Зенита)
Не знал что бомжи тоже обитают стадами)
Специально для ярого поклонника и почитателя воришки Дзюбы по кличке Cоmdiv. Все стадо таких как ты почитателей Зенита и Спартака два года назад изощрялись в обливании грязью Сащу Головина.
Есть обращение к конкретному пользователю под ником Comdiv, ну а дальше его причисляют к стаду Спартака и Зенита)
Не знал что бомжи тоже обитают стадами)
_____________________________________
Стоп!
Так и цска не жирует из-за долгов. Откуда деньги? Если только свободный игрок...
_____________________________________
Стоп!
Так и цска не жирует из-за долгов. Откуда деньги? Если только свободный игрок...