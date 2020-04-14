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Жоау Мариу: «В РПЛ весело, но я хотел бы проверить себя в другой лиге»

сегодня, 01:35

Полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу, права на которого принадлежат «Интеру», в интервью Eleven Sports поделился мнением о чемпионате России и рассказал о том, где планирует продолжить карьеру.

В России есть 4-5 команд высокого класса, но и матчи против команд ниже уровнем тоже нелегки. Мне здесь весело, но не буду скрывать, что хотел бы попробовать свои силы в другом чемпионате, например, испанском или французском.

Недавно появилась информация о том, что хавбек «Локо» может перейти в «Спортинг».

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Все комментарии
mortid
mortid
сегодня в 02:12
Точно подметил, ВЕСЕЛО. Футбола нет, одна клоунада.
Comdiv
Comdiv
сегодня в 01:53
Правильно и делает.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 01:39
Быстро наскучила наша лига. Старайся, может и получится перейти в более престижную лигу.
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