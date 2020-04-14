Жоау Мариу: «В РПЛ весело, но я хотел бы проверить себя в другой лиге»

1586817309

сегодня, 01:35

Полузащитник «Локомотива» , права на которого принадлежат «Интеру», в интервью Eleven Sports поделился мнением о чемпионате России и рассказал о том, где планирует продолжить карьеру.

В России есть 4-5 команд высокого класса, но и матчи против команд ниже уровнем тоже нелегки. Мне здесь весело, но не буду скрывать, что хотел бы попробовать свои силы в другом чемпионате, например, испанском или французском.

Недавно появилась информация о том, что хавбек «Локо» может перейти в «Спортинг».