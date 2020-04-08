ГлавнаяНовости

Переход Бухарова в иранский клуб сорвался из-за коронавируса

вчера, 15:24

Бывший футболист «Рубина» Александр Бухаров, который в настоящее время находится в статусе свободного агента, зимой мог перебраться в чемпионат Ирана, но его трансфер сорвался. Причиной послужила эпидемия коронавируса.

Бухаров зимой отдыхал в Саудовской Аравии и поддерживал форму. 35-летнему футболисту поступило предложение от одного из клубов, однако в последний момент переход сорвался из-за нарастающей эпидемии.

Все новости
СлухиСмольников может перейти в европейский клуб
Вчера, 14:25 Комментарии28
Шюррле не хочет переходить в «Бешикташ»
Вчера, 13:41 Комментарии21
Слухи«Лацио» проявляет интерес к Кокорину
07 апреля Комментарии27
Слухи«Сельта» не будет выкупать Смолова после его отъезда в Россию
07 апреля Комментарии34
Геркус ответил скауту «Лестера», который опроверг его слова
06 апреля Комментарии16
СлухиШюррле может продолжить карьеру в «Бешикташе»
04 апреля Комментарии17
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Ravshan878
Ravshan878
вчера в 21:32
Он ещё играет! Пора на пенсию.
Lazurny
Lazurny
вчера в 16:42
Звезду нашего футбола так обломили.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 16:35
Обломилась подработка к пенсии. А кому сейчас легко?
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 16:24
Нынешний 1 апреля выдался не очень весёлым, но зачем же сейчас так беспощадно шутить?
Бухаров ещё кому то нужен? Я отказываюсь в это верить....
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 16:03
переход Бухарова сорвался из-за бухалова
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 15:43
жаль было бы можно подзаработать на прощание))
LOpp
LOpp
вчера в 15:42
Ээээх
VAN ARM
VAN ARM ответил Caniggia
вчера в 15:42
Бухарик оказывается ещё не закончил!
уже закончил))
Comdiv
Comdiv
вчера в 15:38
Неужели это полено еще кому-то нужно?
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 15:37
Бухарова уже почти забыли а он оказывается ещё в бой рвётся.
Caniggia
Caniggia
вчера в 15:29
Бухарик оказывается ещё не закончил!
shlomo
shlomo
вчера в 15:24
Фигово
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100