Переход Бухарова в иранский клуб сорвался из-за коронавируса

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вчера, 15:24

Бывший футболист «Рубина» , который в настоящее время находится в статусе свободного агента, зимой мог перебраться в чемпионат Ирана, но его трансфер сорвался. Причиной послужила эпидемия коронавируса.

Бухаров зимой отдыхал в Саудовской Аравии и поддерживал форму. 35-летнему футболисту поступило предложение от одного из клубов, однако в последний момент переход сорвался из-за нарастающей эпидемии.