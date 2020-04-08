Переход Бухарова в иранский клуб сорвался из-за коронавируса

Бывший футболист «Рубина» Александр Бухаров, который в настоящее время находится в статусе свободного агента, зимой мог перебраться в чемпионат Ирана, но его трансфер сорвался. Причиной послужила эпидемия коронавируса.
Бухаров зимой отдыхал в Саудовской Аравии и поддерживал форму. 35-летнему футболисту поступило предложение от одного из клубов, однако в последний момент переход сорвался из-за нарастающей эпидемии.
Бухаров ещё кому то нужен? Я отказываюсь в это верить....
Бухаров ещё кому то нужен? Я отказываюсь в это верить....