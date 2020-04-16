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Экс-врач «Кубани»: «Сиссе обнял только меня, когда уходил из клуба»

сегодня, 10:04

Бывший врач «Кубани» Иван Лузанов вспомнил о своей работе в краснодарской команде

После «Терека» я перешел в «Кубань», проработал там больше десяти лет. При мне несколько раз менялись игроки, тренеры и руководители, мы вылетали и возвращались, но в клубе всегда царил душевный климат. Такой обстановки я больше нигде не встречал. Из-за нее у меня с любым новым человеком складывались хорошие отношения — с Аршавиным, Ганчаренко, Сиссе, со всеми. Джибриль приехал с травмой и ходил в Краснодаре только в мой кабинет. Я убирал ему боль в колене. Прощаясь с командой после игры Лиги Европы с «Валенсией», он обнял только меня — больше ни к кому не подошел.

Сиссе выступал за «Кубань» с июля по декабрь 2013 года.  

Напомним, что «Кубань» была расформирована и переименована в «Урожай»

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 12:27
хорошие воспоминания тоже идут на пользу!!
Dirty_Harry
Dirty_Harry
сегодня в 10:31
Помню тот фееричный мачт с Фейенордом
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 10:12
Да и нормально выстпал клуб, расдербанили чинуши.
drug01
drug01
сегодня в 10:07
Это хорошо удачи
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