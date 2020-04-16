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Шелия: «Хотел бы поиграть в Европе, даже в Турции или Польше»

сегодня, 03:29

31-летний вратарь «Тамбова» Гиорги Шелия признался, что хочет проверить свои силы в европейском чемпионате.

Я бы попробовал даже в Турции, поехал бы в Польшу, в первую лигу Германии. Хотел бы что-то новое для себя открыть. Мне нравится европейский футбол. Я люблю ногами играть и, думаю, смог бы вписаться где-нибудь.

Почему российские футболисты редко уезжают за границу? Наверное, если кого-то устраивать в Европе, то нужны какие-то люди, а этих людей мало, или не те футболисты им нужны. Мне кажется, что российских футболистов легче устраивать в России, нежели куда-то дальше. Ну если только в топовые клубы, продать в «Монако» или «Челси». Сейчас Смолов ушёл в аренду в «Сельту». Это похвально, он что-то новое для себя узнает, будет опыт.

Недавно форвард «Локомотива» Фёдор Смолов заявил, что хотел бы продолжать выступать в чемпионате Испании.

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cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 04:20, ред.
Поздно биджо спохватился теперь уже где-нибудь в Колхиде из Кутаиси.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 03:44
Облом)))
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 03:31
Все хотят в Европу, только не всех зовут.
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