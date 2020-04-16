Газизов: «Лимит? Сейчас нам надо сохранить футбол таким, какой он есть»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов отметил, что вопрос о новом лимите на легионеров в РПЛ (8+17), который должен вступить в силу со следующего сезона, на данный момент не имеет первостепенного значения.

Ничего не хочу сейчас комментировать по поводу лимита. В первую очередь нам нужно по возможности сохранить футбол таким, какой он есть. Надо, чтобы мы понесли как можно меньше потерь в виде профессиональных команд, школ. А потом уже говорить о лимите и обо всём остальном.

Те нормы, которые приняты, необходимо исполнять. Мы в принципе готовились к новой форме лимита, поэтому у нас проблем нет. Мне кажется, в условиях определённого кризиса, наоборот, должна быть оптимизация. Каждый клуб в любом случае будет идти своим путём.