Аршавин поделился мнением о возобновлении тренировок в период коронавируса

Экс-полузащитник сборной России и питерского «Зенита» поделился мнением о возобновлении тренировок в условиях коронавируса.

Я бы на месте команд полным составом заезжал бы на базу или гостиницу, где они будут постоянно находиться. В таком случае меньше шансов заразиться от контакта с внешним миром и можно подготовиться к определенной дате возобновления сезона.

Все хотят определенности. Если бы мы знали, что происходит в нашей стране. К примеру, сказали бы, что к 1 июня начинаем, то нам проще было бы все остальное время готовиться. Все и страдают во всем мире от того, что нет определенности.