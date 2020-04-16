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Аршавин поделился мнением о возобновлении тренировок в период коронавируса

сегодня, 08:41

Экс-полузащитник сборной России и питерского «Зенита» Андрей Аршавин поделился мнением о возобновлении тренировок в условиях коронавируса.

Я бы на месте команд полным составом заезжал бы на базу или гостиницу, где они будут постоянно находиться. В таком случае меньше шансов заразиться от контакта с внешним миром и можно подготовиться к определенной дате возобновления сезона.

Все хотят определенности. Если бы мы знали, что происходит в нашей стране. К примеру, сказали бы, что к 1 июня начинаем, то нам проще было бы все остальное время готовиться. Все и страдают во всем мире от того, что нет определенности.

Ранее  Андрей Аршавин поучаствовал в благотворительной акции.

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mihaluch
mihaluch
сегодня в 09:16
Только вот не надо тут Аршавину вмешиваться.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 08:45
всё пройдёт и это тоже!!
beefs
beefs
сегодня в 08:45
правильно глаголит, все в неведении
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