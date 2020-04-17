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Самедов: «К сожалению, Шюррле последнее время больше лечился»

сегодня, 21:08

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Самедов прокомментировал решение красно-белых отказаться от возможности выкупить контракт хавбека Андре Шюррле у дортмундской «Боруссии».

К сожалению, Шюррле последнее время больше лечился. Наверное, по этой причине и не стали его выкупать. Когда Андре пришёл, показал себя ярко, но потом только лечился.

В «Спартаке» запомнился тем, что было много шума вокруг перехода чемпиона мира. Вроде бы несколько матчей хорошо провёл, а больше и сказать нечего. Может, я не видел. Слышал, у него проблемы со здоровьем. Там действительно всё серьёзно. Если так, то проблемы нужно решать.

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Все комментарии
Comdiv
Comdiv
сегодня в 23:25
Сначала травмировали чемпиона мира, а потом выражают недовольства, что за люди.
oFANATo
oFANATo
сегодня в 21:50
А как мясные радовались что пришел чемпион мира.))))))
Adepta
Adepta
сегодня в 21:28
Шуррле и приехал сюда за деньгами для лечения в Германии.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 21:16
с чего вдруг решили что он приехал сюда играть? то что он хотел то получил))
mihaluch
mihaluch
сегодня в 21:09
Такое вряд ли когда-нибудь повториться.
drug01
drug01
сегодня в 21:09
Надо играть на победу
beefs
beefs
сегодня в 21:09
он свое отыграл в Спартаке
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 21:09
Не потянул чемпион мира - определенно.
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