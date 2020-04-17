Самедов: «К сожалению, Шюррле последнее время больше лечился»

Бывший полузащитник «Спартака» прокомментировал решение красно-белых отказаться от возможности выкупить контракт хавбека у дортмундской «Боруссии».

К сожалению, Шюррле последнее время больше лечился. Наверное, по этой причине и не стали его выкупать. Когда Андре пришёл, показал себя ярко, но потом только лечился.

В «Спартаке» запомнился тем, что было много шума вокруг перехода чемпиона мира. Вроде бы несколько матчей хорошо провёл, а больше и сказать нечего. Может, я не видел. Слышал, у него проблемы со здоровьем. Там действительно всё серьёзно. Если так, то проблемы нужно решать.