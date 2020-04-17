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Ледяхов: «Россия к коронавирусу подготовилась лучше, чем Испания»

сегодня, 19:55

Бывший главный тренер «Ахмата» Игорь Ледяхов поделился мнением о борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Хорошо, что в России приняли меры против коронавируса, в Испании же ждали до последнего, не верили, что такое может сюда прийти. А когда всё началось, больницы к эпидемии оказались не готовы — ни масок, ни перчаток, ни тестов не было. Это какой-то кошмар.

В России говорят, что Европа была готова лучше? Сравните, что творится в Италии и Испании с Россией. Я каждый день смотрю новости российские, уж не знаю, насколько всё там правдиво, но здесь ситуация точно была хуже. На мой взгляд, Россия к коронавирусу подготовилась лучше, чем Испания.

Ранее сообщалось, что президент «Спартака» Леонид Федун пожертвовал 10 млн рублей на борьбу с коронавирусной инфекцией.

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Все комментарии
Karabal
Karabal
сегодня в 20:06
Одно вранье по телевизору.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 20:00
кто знает ))ещё не вечер
Comdiv
Comdiv
сегодня в 19:59
Что будет в итоге, если даже масок в аптеках нет.
beefs
beefs
сегодня в 19:56
еще не известно
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