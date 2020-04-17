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Павлюченко: «Для „Спартака“ Шюррле ничего не сделал»

сегодня, 21:18

Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко прокомментировал решение красно-белых отказаться от возможности выкупить контракт хавбека Андре Шюррле у дортмундской «Боруссии».

Для «Спартака» Шюррле ничего не сделал. Да, он чемпион мира, хотел стать лидером команды – все от него это ждали. А он всё провалил. Толку в «Спартаке» от него не было. Почему? Факторов много, мы же не знаем, зачем он сюда приезжал. Может, на первом месте у него были деньги. Какие-то вспышки у него были, но мало. Я не увидел того Шюррле, который играл в других чемпионатах. Что был, что нет, с ним команда не играла лучше.

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Legend 6
Legend 6 ответ Литейный 4 (раскрыть)
сегодня в 23:01
Измельчали болельщики Зенита, хотя они и раньше в воздухе переобувались в любой неудобной ситуации.
Чтобы не быть голословным))) Цитирую поэта Литейного)

"Коллеги. сегодня я покидаю этот ресурс. Хотел вместе с Парралельсом уйти раньше, но решил ещё малость погонять спартачей. Поддержать так сказать паритет болельщиков. Сегодняшний день просто ускорил мой уход. благодаря модераторам. Привет им. Всем спасибо Ростову сегодня победы, Спартак в Пердив. Зенит чемпион. Гыгыгы"

Там еще чуть раньше было что "на совсем".

Мужик слово должен держать)
AgentART
AgentART
сегодня в 22:26
Чемпион мира ничего и не собирался делать, это было не в его планах.
berda2003
berda2003
сегодня в 22:01
конечно, не деньги... даже страшно и подумать, что этот великий мастер футбола приехал в Россию из-за денег, бред... только благотворительность!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 21:57
Хотелось бы спросить у Павлюченко, что может сделать для команды игрок, выходивший на поле считанные разы ? Какое-то снисходительно - высокомерное отношение к отличному немецкому игроку чувствуется в каждом его слове. " Все провалил ", " Толку не было "... А на вопрос "почему" ? , в ответ пошло блеяние несведущего человека. Какое -то нехорошее чувство к Роману возникло после этого интервью.
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 21:50
А сколько ему дифирамбы пели спартачи? Гыгыгы
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 21:50
жаль что не увидели от него то чего были в праве ожидать))) но это пустяк)))
oFANATo
oFANATo
сегодня в 21:45
А чего вы хотели. Сбитый летчик.
drug01
drug01
сегодня в 21:21
Таких игроков у нас полно своих
Comdiv
Comdiv
сегодня в 21:20
Как не сделал, опустил на 10-е место.
shlomo
shlomo
сегодня в 21:19
Сейчас много будет разговора
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