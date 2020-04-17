Павлюченко: «Для „Спартака“ Шюррле ничего не сделал»

Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко прокомментировал решение красно-белых отказаться от возможности выкупить контракт хавбека Андре Шюррле у дортмундской «Боруссии».
Для «Спартака» Шюррле ничего не сделал. Да, он чемпион мира, хотел стать лидером команды – все от него это ждали. А он всё провалил. Толку в «Спартаке» от него не было. Почему? Факторов много, мы же не знаем, зачем он сюда приезжал. Может, на первом месте у него были деньги. Какие-то вспышки у него были, но мало. Я не увидел того Шюррле, который играл в других чемпионатах. Что был, что нет, с ним команда не играла лучше.
Чтобы не быть голословным))) Цитирую поэта Литейного)
"Коллеги. сегодня я покидаю этот ресурс. Хотел вместе с Парралельсом уйти раньше, но решил ещё малость погонять спартачей. Поддержать так сказать паритет болельщиков. Сегодняшний день просто ускорил мой уход. благодаря модераторам. Привет им. Всем спасибо Ростову сегодня победы, Спартак в Пердив. Зенит чемпион. Гыгыгы"
Там еще чуть раньше было что "на совсем".
Мужик слово должен держать)
Чтобы не быть голословным))) Цитирую поэта Литейного)
"Коллеги. сегодня я покидаю этот ресурс. Хотел вместе с Парралельсом уйти раньше, но решил ещё малость погонять спартачей. Поддержать так сказать паритет болельщиков. Сегодняшний день просто ускорил мой уход. благодаря модераторам. Привет им. Всем спасибо Ростову сегодня победы, Спартак в Пердив. Зенит чемпион. Гыгыгы"
Там еще чуть раньше было что "на совсем".
Мужик слово должен держать)