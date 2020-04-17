Мостовой: «Уход Шюррле из „Спартака“ логичен»

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о решении красно-белых отказаться от возможности выкупить полузащитника у дортмундской «Боруссии».

Уход Шюррле логичен. В начале карьеры в клубе он показал нормальный уровень, а потом началось: то травма, то заболел, то ещё что-то. Лидером он так и не стал. Провальным его назвать нельзя. Изначально этот трансфер из разряда: получится — здорово, не получится — ну и ладно. Никто в обиде не останется. Для Шюррле это тоже не провал — пожил, Москву посмотрел. Лишний раз приобрёл друзей, узнал больше о городе. Думаю, расставание произойдёт на позитивных эмоциях.