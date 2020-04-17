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Мостовой: «Уход Шюррле из „Спартака“ логичен»

сегодня, 20:52

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о решении красно-белых отказаться от возможности выкупить полузащитника Андре Шюррле у дортмундской «Боруссии».

Уход Шюррле логичен. В начале карьеры в клубе он показал нормальный уровень, а потом началось: то травма, то заболел, то ещё что-то. Лидером он так и не стал. Провальным его назвать нельзя. Изначально этот трансфер из разряда: получится — здорово, не получится — ну и ладно. Никто в обиде не останется. Для Шюррле это тоже не провал — пожил, Москву посмотрел. Лишний раз приобрёл друзей, узнал больше о городе. Думаю, расставание произойдёт на позитивных эмоциях.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 21:48
Как бы то ни было, но мне очень жаль, что Шюррле уходит. В тех немногих матчах, что он выходил на поле, чувствовалась немецкая стать - знак качества игрока из Германии. Порой за футболом следишь в пол - глаза, а все внимание - на игру таких футболистов, потому что они привносят в игру какую - то изюминку, а за каждым их движением наблюдать очень и очень приятно. Жаль...
oFANATo
oFANATo
сегодня в 21:47
Москву посмотрел. Лишний раз приобрёл друзей, узнал больше о городе. Развел Федуна на бабки.Чего ещё надо.
Aerobniy
Aerobniy
сегодня в 21:23
Это был лучший игрок, просто остальные не его уровня.
minai
minai
сегодня в 21:11
Его дед мечтал побывать в Москве. А мож и побывал на известном шествии в 43-м. И наверное завещал внучку..
beefs
beefs
сегодня в 20:59
это было коммерческое приобретение
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 20:56
приход был не логичен))а уход то закономерен)))
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 20:52
трудно не согласиться
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