Игало: «Когда Фернандеш освоится, он возьмет АПЛ штурмом»

Форвард «Манчестер Юнайтед» в общении с United Hangout поделился мнением о партнере по команде – хавбеке .

Можно увидеть его взаимопонимание с Марсьялем, можно увидеть его взаимопонимание со мной. Он очень хороший игрок, и это при том, что он еще не освоился. Он прибыл из чемпионата, сильно отличающегося от Премьер-Лиги. Когда этот парень освоится, он возьмет Премьер-Лигу штурмом.