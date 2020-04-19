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Игало: «Когда Фернандеш освоится, он возьмет АПЛ штурмом»

19 апреля 2020, 22:17

Форвард «Манчестер Юнайтед» Одион Игало в общении с United Hangout поделился мнением о партнере по команде – хавбеке Бруну Фернандеше.

Можно увидеть его взаимопонимание с Марсьялем, можно увидеть его взаимопонимание со мной. Он очень хороший игрок, и это при том, что он еще не освоился. Он прибыл из чемпионата, сильно отличающегося от Премьер-Лиги. Когда этот парень освоится, он возьмет Премьер-Лигу штурмом.  

Отметим, что ранее Игало высказался о нападающем «Лилля» Викторе Осимхене. Последним, по слухам, интересуется МЮ.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
20 апреля в 01:08
всё возможно))
cadmiy
cadmiy
20 апреля в 00:24
Слабо верится.
Ice van Reed
Ice van Reed
19 апреля в 23:01
Надеюсь и Одион Игало в этом будет участвовать!!!
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
19 апреля в 22:33
Слишком очень много в последнее время поют дифирамбы парню, а он всего 5 матчей за МЮ сыграл, как бы не зазвездился...
STVA 1
STVA 1
19 апреля в 22:18
Пока он только радует
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