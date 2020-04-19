Игало: «Когда Фернандеш освоится, он возьмет АПЛ штурмом»

Форвард «Манчестер Юнайтед» Одион Игало в общении с United Hangout поделился мнением о партнере по команде – хавбеке Бруну Фернандеше.
Можно увидеть его взаимопонимание с Марсьялем, можно увидеть его взаимопонимание со мной. Он очень хороший игрок, и это при том, что он еще не освоился. Он прибыл из чемпионата, сильно отличающегося от Премьер-Лиги. Когда этот парень освоится, он возьмет Премьер-Лигу штурмом.
Отметим, что ранее Игало высказался о нападающем «Лилля» Викторе Осимхене. Последним, по слухам, интересуется МЮ.