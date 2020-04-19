Игрок «Гэлакси» об Ибрагимовиче: «Он был готов убить нас после поражения»

Полузащитник «Лос-Анджелес Гэлакси» , выступающий на правах аренды в португальском клубе «Тондела», рассказал о лидерских качествах бывшего нападающего американского клуба .

У нас была гостевая игра с «Хьюстон Динамо». Мы выигрывали 1:0, но после они вернулись в игру. Мы сравняли — 2:2. На последних минутах они забили и выиграли 3:2. В концовке Златан устроил для нас прожарку. Он сказал: «Слушайте, если вы приехали сюда отдыхать на пляже и гулять по Голливуду, то скажите это мне сразу. У меня 300 млн в банке и свой остров, так что мне все это не нужно. Тот, кто первым откроет рот, я его убью. Да, я убью его!»