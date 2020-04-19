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Игрок «Гэлакси» об Ибрагимовиче: «Он был готов убить нас после поражения»

19 апреля 2020, 23:40

Полузащитник «Лос-Анджелес Гэлакси» Жоау Педру, выступающий на правах аренды в португальском клубе «Тондела», рассказал о лидерских качествах бывшего нападающего американского клуба Златана Ибрагимовича.

У нас была гостевая игра с «Хьюстон Динамо». Мы выигрывали 1:0, но после они вернулись в игру. Мы сравняли — 2:2. На последних минутах они забили и выиграли 3:2. В концовке Златан устроил для нас прожарку. Он сказал: «Слушайте, если вы приехали сюда отдыхать на пляже и гулять по Голливуду, то скажите это мне сразу. У меня 300 млн в банке и свой остров, так что мне все это не нужно. Тот, кто первым откроет рот, я его убью. Да, я убью его!»

Ранее главный тренер сборной Италии Роберто Манчини заявил, что Ибрагимович находится на одном уровне с Месси и Роналду.

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Трубадур
Трубадур
20 апреля в 11:21
цска он перебил бы после первой игры.
112910415
112910415
20 апреля в 05:02
в прежние времена был термин "спортивная злость"
а здесь - спортивная ярость, не меньше !
VAN ARM
VAN ARM
20 апреля в 01:05
ну убить не верный перевод)))
cevin cigan
cevin cigan
20 апреля в 00:05, ред.
Я представляю рожу лысого пепки в барсе,когда он шарился от Ибры....в коматозной панике!!!
Бубнин
Бубнин
19 апреля в 23:56
Остров есть - футбол не нужен!
Youngberg
Youngberg
19 апреля в 23:41
Ибра он такой)
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