Кркич: «Хави и „Барселона“ созданы друг для друга»

Воспитанник «Барселоны», ныне выступающий в МЛС за «Монреаль Импакт», выразил мнение, что в будущем Хави, тренирующий катарский «Аль-Садд», должен стать тренером каталонского клуба.

Хави – тот человек, который рано или поздно должен стать частью «Барселоны». Мне нравится, когда воспитанники клуба возвращаются обратно. Хави – один из них.

Мало кто подойдет на роль тренера «Барселоны» лучше него. Хави знает эту команду изнутри. Думаю, что «Барселона» и Хави созданы друг для друга.