Кркич: «Хави и „Барселона“ созданы друг для друга»

Воспитанник «Барселоны», ныне выступающий в МЛС за «Монреаль Импакт», Боян Кркич выразил мнение, что в будущем Хави, тренирующий катарский «Аль-Садд», должен стать тренером каталонского клуба.
Хави – тот человек, который рано или поздно должен стать частью «Барселоны». Мне нравится, когда воспитанники клуба возвращаются обратно. Хави – один из них.
Мало кто подойдет на роль тренера «Барселоны» лучше него. Хави знает эту команду изнутри. Думаю, что «Барселона» и Хави созданы друг для друга.
они уже движутся навстречу друг другу, но путь не будет коротким ...
они уже движутся навстречу друг другу, но путь не будет коротким ...