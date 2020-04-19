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Кркич: «Хави и „Барселона“ созданы друг для друга»

19 апреля 2020, 23:00

Воспитанник «Барселоны», ныне выступающий в МЛС за «Монреаль Импакт», Боян Кркич выразил мнение, что в будущем Хави, тренирующий катарский «Аль-Садд», должен стать тренером каталонского клуба.

Хави – тот человек, который рано или поздно должен стать частью «Барселоны». Мне нравится, когда воспитанники клуба возвращаются обратно. Хави – один из них.

Мало кто подойдет на роль тренера «Барселоны» лучше него. Хави знает эту команду изнутри. Думаю, что «Барселона» и Хави созданы друг для друга.

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ЮЗИК
ЮЗИК
20 апреля в 08:22
И никто не думает что у него может просто незаладится, примеров предостаточно
112910415
112910415
20 апреля в 04:42
и они воссоединятся
они уже движутся навстречу друг другу, но путь не будет коротким ...
Valeleo
Valeleo
20 апреля в 00:13
Не всегда хороший игрок может быть хорошим тренером.
Youngberg
Youngberg ответ Брулин (раскрыть)
19 апреля в 23:07
ему предлагали тренером, он отказался. это его выбор.
Брулин
Брулин
19 апреля в 23:05
Чувак, сыгравший к 20 годам 100 матчей за Барсу, скитается по второсортным клубам. Жаль, таланта там было немерено
Leha-ha50
Leha-ha50
19 апреля в 23:01
Эт- точно!!! Однозначно!!!
beefs
beefs
19 апреля в 23:00
ну а чтот о мешает
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