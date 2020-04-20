Косоногов: «Во Франции меня удивили поля»

Бывший футболист «Бордо» поделился мнением о своем переходе во французский клуб:

Ни слова не знал ни по-французски, ни по-английски. Сначала и слезы были, и звонки домой родителям, и Сарсании. Хотелось уехать, но они убеждали, что надо потерпеть — так я и пересилил себя. В «Бордо» тогда уже играл Саша Колотилко из Нижнекамска — только с ним поначалу и общались на русском.

Жил в небольшом домике на клубной базе. Когда Вениамин Мандрыкин приезжал в «Бордо» на просмотр, его поселили ко мне. Но он провел пару недель, а потом уехал. Как я понял, его хотели взять, но не сошлись по деньгам. С Вениамином поддерживаем контакт, созваниваемся и сейчас.

Что меня удивило во Франции? Первое — поля. Даже в «Спартаке» такого не было — мы ведь не в Тарасовке, а в Сокольниках в манеже тренировались. А там газончики супер, все идеально! Еще момент: после первой тренировки начал одежду в сумку складывать, чтобы дома постирать. А мне говорят: «Клади вот сюда, все соберут и постирают к следующему занятию». У меня шок.

У них тогда были (наверное, и сейчас есть) определенные ограничения. Живешь на обеспечении клуба, который тебя кормит, поит, одевает, а зарплата твоя идет на счет, и снять ее можно только по достижении определенного возраста. Сначала — когда только приехал — я получал по молодежному контракту, а в 20 лет заключил профессиональный. Тогда были уже евро, и зарплата поднялась где-то до 120-130 тысяч в год. По контракту у меня было условие: через три месяца я должен уже как-то общаться на французском. Три раза в неделю брал уроки, и по истечении этих трех месяцев понимал уже все. Ностальгия по дому прошла примерно через полгода.

С Лешей Смертиным быстро сдружились, я на первых порах помогал ему и с языком, и в быту. До сих пор с ним общаемся. Таких людей мало встречал: последнее готов отдать, чтобы помочь близкому, открытый, щедрый человек. Когда у меня был непрофессиональный контракт, сложно было куда-то с родителями выехать, но Алексей сразу отдал мне одну машину (у него было две), чтобы я ездил. Помогал и во Франции, и в России.