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Зырянов: «Из моего поколения сборной России можно было „выжать“ больше»

20 апреля 2020, 11:09

Бывший полузащитник сборной России Константин Зырянов поделился мнением о сборной России в период с 2008 по 2012 год:

олландия тогда мощно провела групповой турнир, «вынесла» Италию, Францию, Румынию. Потом у них случился спад. Был шанс, что Италия в четвертьфинале обыграет Испанию. Может, с итальянцами нам было бы проще в полуфинале – немножко. Что касается Испании, то она начала тогда восхождение, это было «золотое» поколение, великолепная команда, которая вслед за Евро-2008 выиграла чемпионат мира 2010 года, чемпионат Европы в 2012-м.

У нас тоже было хорошее поколение, да.  Можно было «выжать» из него и больше. Но не хватает пока нашей сборной мастерства. В отборе к чемпионату мира 2010-го слишком много эмоций выплеснули на матчи с Германией – на Словению в «стыках» их не хватило. Неудачи в матчах с немцами нас «подрубили». Так-то квалификацию играли нормально. На Евро 2012 года, когда тренировал Дик Адвокат, начали так же мощно, как голландцы в 2008-м, разгромили Чехию. А потом что-то случилось, не смогли обыграть Польшу, Грецию. Сдулись, выходит.

Ранее Зырянов рассказал, к какому российскому тренеру хотел бы съездить на стажировку.

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Все комментарии
Aerobniy
Aerobniy
20 апреля в 18:37
И то верно.
minai
minai
20 апреля в 12:43
Согласен с преобладающим здесь мнением. Хиддинк выжал из вас всё что можно.
cska vperiod
cska vperiod
20 апреля в 12:22
И так выжали всё, что было возможно.
VAN ARM
VAN ARM ответ AgentART (раскрыть)
20 апреля в 12:06
наберут негров )))
AgentART
AgentART ответ VAN ARM (раскрыть)
20 апреля в 12:05
На большее годятся только чаловы из нынешнего поколения.
VAN ARM
VAN ARM
20 апреля в 11:56
это был ваш уровень)) на большее вы не годились))
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