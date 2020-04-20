Зырянов: «Из моего поколения сборной России можно было „выжать“ больше»

Бывший полузащитник сборной России поделился мнением о сборной России в период с 2008 по 2012 год:

олландия тогда мощно провела групповой турнир, «вынесла» Италию, Францию, Румынию. Потом у них случился спад. Был шанс, что Италия в четвертьфинале обыграет Испанию. Может, с итальянцами нам было бы проще в полуфинале – немножко. Что касается Испании, то она начала тогда восхождение, это было «золотое» поколение, великолепная команда, которая вслед за Евро-2008 выиграла чемпионат мира 2010 года, чемпионат Европы в 2012-м.

У нас тоже было хорошее поколение, да. Можно было «выжать» из него и больше. Но не хватает пока нашей сборной мастерства. В отборе к чемпионату мира 2010-го слишком много эмоций выплеснули на матчи с Германией – на Словению в «стыках» их не хватило. Неудачи в матчах с немцами нас «подрубили». Так-то квалификацию играли нормально. На Евро 2012 года, когда тренировал Дик Адвокат, начали так же мощно, как голландцы в 2008-м, разгромили Чехию. А потом что-то случилось, не смогли обыграть Польшу, Грецию. Сдулись, выходит.