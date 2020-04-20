ГлавнаяНовости

Селюк: «У меня нет сомнений, что Дзюба останется в „Зените“»

20 апреля 2020, 11:56

Агент Дмитрий Селюк поделился мнением о будущем форварда «Зенита» Артёма Дзюбы:

Даже сомнений нет, что Дзюба останется. Я уверен, что он уже переподписал контракт. Дзюба необходим «Зениту», и «Зенит» необходим Дзюбе. Если бы Дзюба был моложе, можно было бы что-то думать. Но, знаете, есть такие игроки – игроки своей страны. Тотти всю жизнь был в «Роме», никуда не ушел, хотя я не сравниваю Дзюбу с Тотти. Или Гиггз играл в Англии все время. Даже если бы какие-нибудь предложения были, смысла уходить Дзюбе нет. Топ-клуб, как «Барселона» или «Реал», понятно, его не пригласит. А уходить из «Зенита» куда-то… В России его любят болельщики – причем не только «Зенита», а вообще чисто в общем. К нему хорошее отношение. Вопрос по Дзюбе можно даже не рассматривать – это просто так, колыхание воздуха.

Для «Зенита» Дзюба тоже нужен как игрок. Плюс со следующего сезона лимит «17+8» – где они наберут 17 хороших россиян? Игрок сборной, забил больше всех мячей. Много плюсов, поэтому какой смысл? С Дзюбой все ясно, я так понимаю.

Еще несколько лет назад ему надо было уезжать. Я просто не знаю, кто с ним занимался. Думаю, он бы неплохо смотрелся в середняке английской Премьер-лиги. Мог бы хорошо смотреться в Бундеслиге. В Испании ему бы сложно было. В Италию я бы россиянам не советовал ехать, особенно нападающим. Там футбол тактически сложный. Российские футболисты не очень умеют взламывать оборону, если грамотно играют защитники другой команды – тут вот «Уфу» обыграть не могут.

Есть пример – Луис Адриано в «Милане». За весь сезон ни одного мяча не забил. Болельщики «Спартака» мне каждый раз пытаются доказать, что это игрок хороший, а я им говорю, что Луис Адриано – слабый игрок и пьяница.

Ранее Селюк похвалил работу главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско

Все новости
Йиранек: «Не исключаю, что Крал может уйти из „Спартака“»
Сегодня, 00:39 Комментарии8
Джикия: «Как Джикия может сравнивать Месси и Роналду?»
Вчера, 22:06 Комментарии6
Татаев: «В Чехии никто не запрещает гулять во время карантина»
Вчера, 21:44 Комментарии11
Газизов: «Можно доиграть чемпионат в Москве»
Вчера, 19:51 Комментарии12
Евсеев: «Никогда раньше чемпионат не был разбит на три этапа»
Вчера, 19:45 Комментарии11
Сорокин: «Сохранение названия Евро-2020 — это верное решение»
Вчера, 19:41 Комментарии7
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Nekit92
Nekit92
21 апреля в 15:37
Все Спартаке все игроки слабые и пьяницы.
Leningrad 84
Leningrad 84
20 апреля в 20:35
У ДД сегодня словесное недержание...
Leningrad 84
Leningrad 84
20 апреля в 20:33
На счет слабого игрока не знаю, а вот на счет пьяницы - я бы на месте Адриано оскорбился...
oFANATo
oFANATo
20 апреля в 18:15
Так ни у кого нет сомнений, что такое полено больше никому не нужно!
Cap700
Cap700
20 апреля в 17:48
Просто провидец какой-то.
112910415
112910415
20 апреля в 17:07
как хлеб и "Рама" - созданы друг для друга !
Jeck Denielse
Jeck Denielse
20 апреля в 16:31
Вопрос закрыт....глупо обсуждать....
Ещё до конечной инстанции - до подтверждения Селюка....
Бифидобактерия
Бифидобактерия
20 апреля в 15:53
Пока Дзюба колотит голы и раздаёт голевые, почему бы его не оставить в Зените.
drug01
drug01
20 апреля в 14:39
Казалось дело агента продвигать своего игрока в более солидные клубы, однако Дмитрий Селюк на мой взгляд рассуждает верно. Мы помним как Дзюба ушел из Спартака ,затем у него пошел прогресс в игре. Может иногда играла фортуна и в сборной его прорвало! А в Зените ему помог много Азмун, так что рваться пожалуй куда то уже поздно. Надо повышать свое мастерство в Зените,чего я ему и желаю!
Valeleo
Valeleo
20 апреля в 14:30
Только Селюку не нужно сюда лезть, без него обойдутся.
ДАША Д
ДАША Д
20 апреля в 14:28
Пока Зенит сам Дзюбу не выгонит, тот не уйдет.
shlomo
shlomo
20 апреля в 13:50
От добра добра не ищут
виктор бочарников
виктор бочарников
20 апреля в 12:32
Так-то не у кого особо сомнений нет .
cska vperiod
cska vperiod
20 апреля в 12:17
Тёме просто деваться некуда.
CPS
CPS ответ ermak6848 (раскрыть)
20 апреля в 12:12
На конском навозе.
ermak6848
ermak6848 ответ VAN ARM (раскрыть)
20 апреля в 12:06
на болотной гуще - гэ-гэг-гэ...
Comdiv
Comdiv
20 апреля в 12:01
Селюк все знает, это милый Уткина, болельщика спартака.
VAN ARM
VAN ARM
20 апреля в 11:59
на чём гадал?)))))
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
20 апреля в 11:57
Кто бы сомневался ?! )))
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100