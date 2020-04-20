Селюк: «У меня нет сомнений, что Дзюба останется в „Зените“»

Агент Дмитрий Селюк поделился мнением о будущем форварда «Зенита» :

Даже сомнений нет, что Дзюба останется. Я уверен, что он уже переподписал контракт. Дзюба необходим «Зениту», и «Зенит» необходим Дзюбе. Если бы Дзюба был моложе, можно было бы что-то думать. Но, знаете, есть такие игроки – игроки своей страны. Тотти всю жизнь был в «Роме», никуда не ушел, хотя я не сравниваю Дзюбу с Тотти. Или Гиггз играл в Англии все время. Даже если бы какие-нибудь предложения были, смысла уходить Дзюбе нет. Топ-клуб, как «Барселона» или «Реал», понятно, его не пригласит. А уходить из «Зенита» куда-то… В России его любят болельщики – причем не только «Зенита», а вообще чисто в общем. К нему хорошее отношение. Вопрос по Дзюбе можно даже не рассматривать – это просто так, колыхание воздуха.

Для «Зенита» Дзюба тоже нужен как игрок. Плюс со следующего сезона лимит «17+8» – где они наберут 17 хороших россиян? Игрок сборной, забил больше всех мячей. Много плюсов, поэтому какой смысл? С Дзюбой все ясно, я так понимаю.

Еще несколько лет назад ему надо было уезжать. Я просто не знаю, кто с ним занимался. Думаю, он бы неплохо смотрелся в середняке английской Премьер-лиги. Мог бы хорошо смотреться в Бундеслиге. В Испании ему бы сложно было. В Италию я бы россиянам не советовал ехать, особенно нападающим. Там футбол тактически сложный. Российские футболисты не очень умеют взламывать оборону, если грамотно играют защитники другой команды – тут вот «Уфу» обыграть не могут.

Есть пример – Луис Адриано в «Милане». За весь сезон ни одного мяча не забил. Болельщики «Спартака» мне каждый раз пытаются доказать, что это игрок хороший, а я им говорю, что Луис Адриано – слабый игрок и пьяница.