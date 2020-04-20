Селюк: «На месте „Зенита“ я бы не отпускал Азмуна»

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк высказался о возможном уходе нападающего «Зенита» :

Если бы я был президентом клуба, я бы Азмуна не отпустил. Вот эти вот приобретения – Ракицкий, Азмун, Барриос – усилили «Зенит». До этого, такое ощущение, что приобретали футболистов не в «Зенит», а в «Крылья Советов». Азмун, я считаю, это знаковый футболист, нужный для «Зенита». Тут дело даже не в деньгах. Если покупают Малкома за 40, а Азмуна, образно говоря, продадут за 20 или 25 – смысл в чем? Где они потом найдут хорошего нападающего?

Азмун адаптирован к российскому чемпионату. Он хороший игрок, проявил себя на международном уровне. Я не знаю ситуацию внутри клуба. Только если он втихаря употребляет – иначе смысла продавать Азмуна я просто не вижу. Но, с другой стороны, если Азмун иранец, он в принципе не должен быть алкоголиком, как Вандерсон.

Про цены сейчас говорить тяжело. Надо смотреть, какая ситуация будет после коронавируса. Но тут дело не в деньгах. Есть команды, как «Уфа», «Урал», «Ростов». Они существуют для того, чтобы продавать футболистов. Вот там нужен ценник. Чуть-чуть больше дал денег – они продали. А «Зенит» – чемпион, играет в Лиге чемпионов. Выход в групповой турнир принесет миллионов 30 евро. Если выйдут в весеннюю часть – миллионов 50. Смысл отдавать ключевого игрока, чтобы в итоге никуда не выйти?