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Селюк: «На месте „Зенита“ я бы не отпускал Азмуна»

20 апреля 2020, 12:12

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк высказался о возможном уходе нападающего «Зенита» Сердара Азмуна:

Если бы я был президентом клуба, я бы Азмуна не отпустил. Вот эти вот приобретения – Ракицкий, Азмун, Барриос – усилили «Зенит». До этого, такое ощущение, что приобретали футболистов не в «Зенит», а в «Крылья Советов». Азмун, я считаю, это знаковый футболист, нужный для «Зенита». Тут дело даже не в деньгах. Если покупают Малкома за 40, а Азмуна, образно говоря, продадут за 20 или 25 – смысл в чем? Где они потом найдут хорошего нападающего?

Азмун адаптирован к российскому чемпионату. Он хороший игрок, проявил себя на международном уровне. Я не знаю ситуацию внутри клуба. Только если он втихаря употребляет – иначе смысла продавать Азмуна я просто не вижу. Но, с другой стороны, если Азмун иранец, он в принципе не должен быть алкоголиком, как Вандерсон.

Про цены сейчас говорить тяжело. Надо смотреть, какая ситуация будет после коронавируса. Но тут дело не в деньгах. Есть команды, как «Уфа», «Урал», «Ростов». Они существуют для того, чтобы продавать футболистов. Вот там нужен ценник. Чуть-чуть больше дал денег – они продали. А «Зенит» – чемпион, играет в Лиге чемпионов. Выход в групповой турнир принесет миллионов 30 евро. Если выйдут в весеннюю часть – миллионов 50. Смысл отдавать ключевого игрока, чтобы в итоге никуда не выйти?

Ранее Селюк поделился мнением о будущем форварда «Сочи» Александра Кокорина

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Все комментарии
Binger
Binger ответ kolkor58 (раскрыть)
21 апреля в 02:38
Где он такое на Западе видел, не понятно.
kolkor58
kolkor58 ответ shlomo (раскрыть)
20 апреля в 21:29
+++++++++++
kolkor58
kolkor58 ответ Юрий Сенатов 1 (комментарий удален) (раскрыть)
20 апреля в 21:28
Мил человек, если он будет, как вы выразились, "валять дурака", то какой топ-5 команде он будет нужен!?
Leningrad 84
Leningrad 84
20 апреля в 20:26
Что-то сегодня бенефис Селюка на Соккере.
На всех ветках его глубокомысленные "советы постороннего"...
Leningrad 84
Leningrad 84
20 апреля в 20:24
Из рубрики "если бы я был президентом..."
Jeck Denielse
Jeck Denielse
20 апреля в 19:21
Что значит "не отпускал бы" ???
Отпустить можно Заболотного в Сочи....а Азмуна никто отпускать не собирается....
Тут вариантов то немного....всего два....
Либо Зенит по-прежнему имеет в основе такого классного игрока как Азмун.....
Либо Зенит за год пребывания игрока в составе, продаёт игрока в три раза дороже чем брал....

Ни в одном из вариантов не вижу минусов.....
112910415
112910415
20 апреля в 18:55
рассуждения теоретически разумные
oFANATo
oFANATo
20 апреля в 18:14
А лимит на легионеров будет жёстче!
Санчо Панса
Санчо Панса
20 апреля в 16:20
Тебя спросят в последнюю очередь! Ты лучше думай как бы трудоустроить очередного африканца)
Литейный 4
Литейный 4
20 апреля в 15:47
Поэтому торговец черным деревом не на месте президента Зенита. Гыгыгы
VAN ARM
VAN ARM
20 апреля в 13:21
наверное тебя в штаб зенита пригласят))) как без тебя разобраться прям не понимаю)))
ДСА
ДСА
20 апреля в 13:19
Откаты от сделок ещё никто не отменял.
AgentART
AgentART
20 апреля в 13:17
Хорошо, что Селюк не на месте Зенита, а торгует зулусами.
VIPded
VIPded
20 апреля в 13:15
ДимДимыч уже без мыла в любую дырку лезет...)))
mihaluch
mihaluch
20 апреля в 13:03
Не предел у Азмуна.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
20 апреля в 12:57
Азмун отличный футболист, но пик его формы уходит, поэтому сейчас на нем можно заработать, а спустя время уже вряд ли. Решение естественно за руководством зенита и тренерским штабом, думаю они сами разберутся, что для них важнее.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ Аpбитр (раскрыть)
20 апреля в 12:50
А пускай не пристают. Раз наказывали меня с их подачи, накажите и их, будьте последовательны.
Здравствуйте! Не я поднял эту бучу ,я только отвечаю...
shlomo
shlomo
20 апреля в 12:47
Продать не трудно....ну а кто играть будет
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
20 апреля в 12:47
Селюк забыл напомнить про свою чорную древесину...
Аpбитр
Аpбитр
20 апреля в 12:36
:)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ drug01 (раскрыть)
20 апреля в 12:33
Я прав, а ты буксуешь отмазки. Я тоже в конкурсе участвую, тоже прилично отстаю, хотя недавно так же прилично вёл. И иногда твой БЕСТОЛКОВЫЙ коммент опережал мой на секунды. Но я не тыкал в тебя пальцем, мол, как так можно. Смог и смог.
Вот как ты смог до конца 30 года ВИП набрать? Впору мне восхищаться.
Короче, злой я на тебя, и добра не жди...
Azu-Killah37
Azu-Killah37
20 апреля в 12:24
Азмун - телега, Шомуродов и то круче
drug01
drug01 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
20 апреля в 12:24
Ангел ты не прав! Я просто не завидую тебе ,а просто восхищаюсь! Ты молодец без эронии...и честно скажу учусь у тебя!!!!! А вообще друзья с этим вирусом мы все обалдели без футбола !!!!! Прошу всех извинить меня, мой соперник по группе ,который вышел вперед на 11000 очков вынуждает меня копить очки даже ночью для большего количества ставок!!!! Да этот месяц очень трудный....
cska vperiod
cska vperiod
20 апреля в 12:17
Селюк точно никогда не будет на месте Зенита.
Clavан
Clavан
20 апреля в 12:16
Пока столько стоит нужно продавать.
swift stream
swift stream
20 апреля в 12:15
Каким образом это сделать?
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