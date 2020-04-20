Евсеев поддержал проведение игр РПЛ без зрителей

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал, как относится к возобновлению сезона РПЛ, если придется играть без зрителей:
Премьер-Лига сообщила, что чемпионат планируют возобновить в любую неделю, начиная с середины июня по середину июля. Приятная новость!
Даже если какое-то время придется играть без зрителей. Это будет разумная мера предосторожности. Болельщики будут рады посмотреть футбол даже по телевизору, а потом для них наверное будут потихоньку снимать ограничения.
Теперь можно корректировать планы. Появляется понимание, когда надо будет начинать тренировки, сохраняя все разумные меры предосторожности.
Премьер-лига сообщила, что чемпионат планируют возобновить в любую неделю, начиная с середины июня по середину июля. Приятная новость! Даже если какое-то время придётся играть без зрителей. Это будет разумная мера предосторожности. Болельщики будут рады посмотреть футбол даже по телевизору, а потом для них наверное будут потихоньку снимать ограничения. Теперь можно корректировать планы. Появляется понимание, когда надо будет начинать тренировки, сохраняя все разумные меры предосторожности. #спорт #фкуфа #футбол #нашалигачемпионов #премьерлига #евсеев
- футбол это не про голы!!! И не про зрителей!!)))
- футбол это не про голы!!! И не про зрителей!!)))