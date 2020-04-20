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Евсеев поддержал проведение игр РПЛ без зрителей

20 апреля 2020, 11:32

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал, как относится к возобновлению сезона РПЛ, если придется играть без зрителей:

Премьер-Лига сообщила, что чемпионат планируют возобновить в любую неделю, начиная с середины июня по середину июля. Приятная новость!

Даже если какое-то время придется играть без зрителей. Это будет разумная мера предосторожности. Болельщики будут рады посмотреть футбол даже по телевизору, а потом для них наверное будут потихоньку снимать ограничения.

Теперь можно корректировать планы. Появляется понимание, когда надо будет начинать тренировки, сохраняя все разумные меры предосторожности.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Премьер-лига сообщила, что чемпионат планируют возобновить в любую неделю, начиная с середины июня по середину июля. Приятная новость! Даже если какое-то время придётся играть без зрителей. Это будет разумная мера предосторожности. Болельщики будут рады посмотреть футбол даже по телевизору, а потом для них наверное будут потихоньку снимать ограничения. Теперь можно корректировать планы. Появляется понимание, когда надо будет начинать тренировки, сохраняя все разумные меры предосторожности. #спорт #фкуфа #футбол #нашалигачемпионов #премьерлига #евсеев

Публикация от Evseev Vadim (@vadimevseev16)

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Все комментарии
Cap700
Cap700
20 апреля в 18:53
Много стало Евсеева, серости много.
7u7gn_merhw9
7u7gn_merhw9
20 апреля в 16:25
Футбол не для болельщиков, а для заработка. Так что надо доигрывать.
Adepta
Adepta
20 апреля в 13:23
Доиграть по любому нужно.
Faustello
Faustello
20 апреля в 12:50
Евсеев:
- футбол это не про голы!!! И не про зрителей!!)))
Брулин
Брулин
20 апреля в 12:40
Зная Матч-ТВ, игры без зрителей зрители и по телевизору не увидят...
cska vperiod
cska vperiod
20 апреля в 12:31
Ждём и ждём а даты всё переносят и переносят.
minai
minai
20 апреля в 12:15
Ну тогда и без футболистов.
13ROS13
13ROS13
20 апреля в 12:03
Доигрывать нужно, чтобы определить команду второго места и пердивщиков.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
20 апреля в 12:03
Можно и в мае ! Без зрителей ,конечно ! Если в клубах нет инфицированных ,то какой смысл тянуть до лета ?!!! А то уже тошно ,если честно !
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
20 апреля в 12:00
Надо доигрывать чемпионат и отправлять бомжей и правительство в отставку без права возврата ! Хо-Хо-Хо !
Литейный 4
Литейный 4
20 апреля в 11:49
Надо доигрывать чемпионат и отправлять свиней в Пердив. Гыгыгы
VAN ARM
VAN ARM
20 апреля в 11:39
разумные слова)) но какое решение будет
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
20 апреля в 11:34
Да хоть как, лишь бы доиграли...
beefs
beefs
20 апреля в 11:32
деваться то некуда
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