Евсеев поддержал проведение игр РПЛ без зрителей

Главный тренер «Уфы» рассказал, как относится к возобновлению сезона РПЛ , если придется играть без зрителей:

Премьер-Лига сообщила, что чемпионат планируют возобновить в любую неделю, начиная с середины июня по середину июля. Приятная новость!

Даже если какое-то время придется играть без зрителей. Это будет разумная мера предосторожности. Болельщики будут рады посмотреть футбол даже по телевизору, а потом для них наверное будут потихоньку снимать ограничения.

Теперь можно корректировать планы. Появляется понимание, когда надо будет начинать тренировки, сохраняя все разумные меры предосторожности.