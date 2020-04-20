«Уфа» оптимизирует расходы на клуб

Председатель попечительского совета «Уфы» Ростислав Мурзагулов поделился мнением о будущем спортивных клубов республики Башкортостан в эпоху пандемии коронавируса:

Будем стремиться к тому, чтобы сохранить и футбольную, и хоккейную команды. Также подумаем над оптимизацией всех расходов. Сейчас спорт для нас не главный приоритет, мягко говоря. Но когда все закончится, у людей будет потребность сходить и на футбол, и на хоккей. Лишать людей этих зрелищ нельзя.