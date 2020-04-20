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«Уфа» оптимизирует расходы на клуб

20 апреля 2020, 11:07

Председатель попечительского совета «Уфы» Ростислав Мурзагулов поделился мнением о будущем спортивных клубов республики Башкортостан в эпоху пандемии коронавируса:

Будем стремиться к тому, чтобы сохранить и футбольную, и хоккейную команды. Также подумаем над оптимизацией всех расходов. Сейчас спорт для нас не главный приоритет, мягко говоря. Но когда все закончится, у людей будет потребность сходить и на футбол, и на хоккей. Лишать людей этих зрелищ нельзя.

Ранее стало известно, что в Уфе построят крытый футбольный манеж за 450 млн рублей. 

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Все комментарии
112910415
112910415
20 апреля в 18:52
на вид всё разумно
Adepta
Adepta
20 апреля в 14:31
Нужно оставить футболистов и тренера, много нахлебников, пожирателей средств.
КЭТиК
КЭТиК
20 апреля в 13:20
Вот манеж как раз и оптимизируют.
Climent
Climent
20 апреля в 12:08
Разогнался.
shlomo
shlomo
20 апреля в 11:38
Пусть все получится и все будет хорошо
zsb1961
zsb1961
20 апреля в 11:34
Выживать как-то надо!!!
VAN ARM
VAN ARM
20 апреля в 11:21
а вариантов других и нет))
Zenit_84
Zenit_84
20 апреля в 11:13
Сейчас все оптимизируют
Youngberg
Youngberg
20 апреля в 11:07
беда заставляет экономить
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