Зырянов: «Хотел бы съездить на стажировку к Федотову в „Сочи“»

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20 апреля 2020, 11:40

Главный тренер молодежной команды «Зенита» поделился мнением о том, как на него повлияла ситуация с коронавирусом в мире, а также рассказал, к какому тренеру РПЛ хотел бы попасть на стажировку:

Как раз в это время должен был ехать в Германию на стажировку. Но из-за ситуации в мире все поездки пришлось отменить. Наш чемпионат тоже остановился. Наверное, единственный чемпионат, куда я могу съездить на стажировку, – это чемпионат Беларуси. А что тут такого? Там есть знакомые тренеры, которых знаю. Можно ездить на стажировки в «Барселону», «Атлетико», «Манчестер Сити» или в Германию, куда я собирался. Но надо отдавать себе отчет, что ты, может, никогда не будешь работать с футболистами такого уровня, как в этих клубах. Поэтому нужно опуститься на землю и стажироваться в той же команде российской премьер-лиги. Мне было бы интересно съездить к Владимиру Федотову, который сейчас тренирует «Сочи». Так-то я всех тренеров премьер-лиги знаю, против них играл. Федотова меньше знаю, хотелось бы изучить.

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