Рекоба: «Титов по своему таланту мог играть в любом топ-клубе Европы»

Экс-нападающий «Интера» поделился воспоминаниями о матчах с «Локомотивом» и «Спартаком» и отдельно отметил бывшего полузащитника «красно-белых» и сборной России .

— Мы несколько раз играли со «Спартаком» и «Локомотивом». И эти матчи всегда выпадали на зиму. А у вас очень холодная зима. Помню, я надевал на себя термобельё, шапку, шарф и всё равно мёрз на поле. Приходилось очень много двигаться. Поэтому первая ассоциация с Россией — это холодная зима. Ещё помню Красную площадь, по которой нам провели экскурсию, — невероятно красивое место.

— Кого-то из российских игроков запомнили?

— Да, мы много уделяли внимания тому, как ограничить девятого номера «Спартака» в получении мяча. Как его фамилия? Егор Титов. Да, верно. Титов — был невероятно талантливым игроком, мог одним пасом вскрыть оборону соперника, обладал невероятной техникой.

— Вы так хорошо отзываетесь о нём, но он так и не попробовал свои силы в сильном иностранном чемпионате.

— Да, по своему таланту Титов мог легко играть в «Интере» или любом топ-клубе Европы. Плеймейкеров такого уровня было совсем немного. Не знаю, почему у него не получилось уехать, но предложения такие Егор точно должен был получать.

— После окончания карьеры он говорил, что был близок к переходу в «Баварию»…

— Совсем не удивлён этому.