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Рекоба: «Титов по своему таланту мог играть в любом топ-клубе Европы»

22 апреля 2020, 02:26

Экс-нападающий «Интера» Альваро Рекоба поделился воспоминаниями о матчах с «Локомотивом» и «Спартаком» и отдельно отметил бывшего полузащитника «красно-белых» и сборной России Егора Титова.

— Мы несколько раз играли со «Спартаком» и «Локомотивом». И эти матчи всегда выпадали на зиму. А у вас очень холодная зима. Помню, я надевал на себя термобельё, шапку, шарф и всё равно мёрз на поле. Приходилось очень много двигаться. Поэтому первая ассоциация с Россией — это холодная зима. Ещё помню Красную площадь, по которой нам провели экскурсию, — невероятно красивое место.

— Кого-то из российских игроков запомнили?

— Да, мы много уделяли внимания тому, как ограничить девятого номера «Спартака» в получении мяча. Как его фамилия? Егор Титов. Да, верно. Титов — был невероятно талантливым игроком, мог одним пасом вскрыть оборону соперника, обладал невероятной техникой.

— Вы так хорошо отзываетесь о нём, но он так и не попробовал свои силы в сильном иностранном чемпионате.

— Да, по своему таланту Титов мог легко играть в «Интере» или любом топ-клубе Европы. Плеймейкеров такого уровня было совсем немного. Не знаю, почему у него не получилось уехать, но предложения такие Егор точно должен был получать.

— После окончания карьеры он говорил, что был близок к переходу в «Баварию»…

— Совсем не удивлён этому.

Ранее Рекоба признался, что считает капитана «Барселоны» и сборной Аргентины Лионеля Месси лучшим игроком всех времён.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
22 апреля в 07:05
что тут гадать! заиграл-не заиграл ) было давно и не очень интересно ! а говорить можно всё что угодно! не пошел в европу значит не хотел как не хотел акинфеев что тут обсуждать !!
КЭТиК
КЭТиК
22 апреля в 05:50
Лень ему было из Спартака уходить.
ОПС
ОПС
22 апреля в 05:13
Мог бы, да бы мешает.
cska vperiod
cska vperiod
22 апреля в 03:24
У титова отлично получалось с брамантаном.
Leha-ha50
Leha-ha50
22 апреля в 02:35
Кто знает, кто знает.??? Сейчас все что угодно можно предположить.
SSPZ
SSPZ
22 апреля в 02:30
мог бы, играл. не играет, не может.
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