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Кирьяков — о Маркизио, Шюррле и Рами: «Футбол для них уже не главное»

22 апреля 2020, 01:58

Экс-нападающий сборной России Сергей Кирьяков поделился мнением о подписании клубами РПЛ звёздных игроках, которые находятся на закате своих карьер.

На ошибках учатся: такие неудачные сделки, как приезд Маркизио, Шюррле, Рами, точно повлияют на дальнейшие действия клубов на рынке. Команды берут игроков с громкими именами, но спортсмены уже израсходовали свой резерв и находятся на стадии завершения карьер. Для них главное — не футбол, а искусственное продолжение своей деятельности.

Возможно, клубам стоит задуматься о том, чтобы включать в контракты с такими футболистами специальные пункты, при которых игрок получал бы полную часть оклада только при определённом количестве матчей в месяц. Покупка футболиста после 30 лет — это всегда риск. Тем более в нынешних условиях.

Ранее футбольный агент Тимур Гурцкая сравнил аренду форварда «Боруссии» Д Андре Шюррле в «Спартак» с приездом в «Зенит» Клаудио Маркизио, выступавшего за «Ювентус».

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Все комментарии
Karkaz
Karkaz
22 апреля в 17:05
Шюррле только 29, амбициозные игроки еще лет 5 могут сыграть на высоком уровне. Но по немцу было сразу подозрения. Боруссии не нужен, в Фулхэме не основной игрок...
galem72
galem72
22 апреля в 10:21
Немец просто страшный лентяй и его возраст здесь не при чём! Достаточно было взглянуть на его практику в Ч.шипе. Там он кошмарно пешеходил и катал вату на траве.
А вот Маркиз с Рами очевидно шли доигрывать. Ни гоббам, ни в Марселе (Фенере) эти пенсионеры не были нужны. Осталось хвататься за соломинку и бежать туда, где хорошо платят.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
22 апреля в 08:34, ред.
Никакого риска в приглашении игроков старше 30-ти лет нет....
Просто надо быть более избирательным и уметь различать цель приезда возрастного игрока в РПЛ.....
Думаю это не так уж и сложно сделать исходя из статистики его предыдущих пары сезонов,характера,наличии травм,интенсивностии работы на тренировках,в количестве игр в основе,доверии предыдущего тренера ...и ещё 274 составляющим,дающим полный пакет информации об игроке.....

И тогда будет понятно зачем приехал игрок.....в 32 года.....
Играть...как Бронислав Иванович....
Или пофотографироваться в Эрмитаже...как Маркизио....
VAN ARM
VAN ARM
22 апреля в 06:59
такое достаточно часто встречается)) от этого ни кто не застрахован ))
ДАША Д
ДАША Д
22 апреля в 05:49
Сам такой же был.
112910415
112910415
22 апреля в 04:48
звёздный Рами готовится мощно посрамить всех критиков !
cska vperiod
cska vperiod
22 апреля в 03:33
Этого понимают все но цорну нужно подоить федуна и вот здесь играет свою роль громкое имя.
Leha-ha50
Leha-ha50
22 апреля в 02:49
Что тут обсуждать? Серега прав на все 100%!!!
Youngberg
Youngberg
22 апреля в 02:34
Многое зависит от того, в какие команды попадают игроки, которым после тридцати. не всегда игроки виноваты в том, что игра у их не пошла.
Аpбитр
Аpбитр ответ Эльмот (раскрыть)
22 апреля в 02:13
Перестаньте провоцировать участников.
*А первые комментарии словно из 6-й палаты, ни о чем совсем, даже не о футболе.*

Может почитаем Ваши комментарии?:) Ну серьёзно, не первый раз уже эту тему поднимаете.
Comdiv
Comdiv
22 апреля в 02:02
Для Кирьякова футбол был тоже не главным.
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