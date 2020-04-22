Кирьяков — о Маркизио, Шюррле и Рами: «Футбол для них уже не главное»

Экс-нападающий сборной России поделился мнением о подписании клубами РПЛ звёздных игроках, которые находятся на закате своих карьер.

На ошибках учатся: такие неудачные сделки, как приезд Маркизио, Шюррле, Рами, точно повлияют на дальнейшие действия клубов на рынке. Команды берут игроков с громкими именами, но спортсмены уже израсходовали свой резерв и находятся на стадии завершения карьер. Для них главное — не футбол, а искусственное продолжение своей деятельности.

Возможно, клубам стоит задуматься о том, чтобы включать в контракты с такими футболистами специальные пункты, при которых игрок получал бы полную часть оклада только при определённом количестве матчей в месяц. Покупка футболиста после 30 лет — это всегда риск. Тем более в нынешних условиях.