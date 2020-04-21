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Федун прокомментировал ситуацию со стоимостью российской нефти

21 апреля 2020, 23:46

Владелец «Спартака» и вице-президент «Лукойла» Леонид Федун поделился мнением о ситуации с отрицательной ценой на нефть.

Фьючерсы только относительно привязаны к цене на нефть. Условно говоря, на один реальный литр, баррель или тонну нефти — производится фьючерсов, производных бумаг — в сто раз больше. Такая вот пирамида.

И инвесторы этого испугались и начали продавать фьючерсы. И, кроме того, тут смешно то, что сегодня торгуют не люди, сегодня торгуют роботы. И роботы — это алгоритмы, тут же уперлись в эту систему, тут же начали продавать и загнали ее до отрицательных значений.

Для российской нефти — это не так все печально. Хотя достаточно тоже больно, поскольку соглашение ОПЕК+ начнет действовать только в мае. И, к сожалению, только к середине мая мы можем надеяться на то, что начнет рынок разгружаться, но опять-таки благодаря соглашению с ОПЕК мы можем пройти по самому краю. Без этого соглашения, конечно, мы бы залились нефтью и вынуждены были останавливать скважины в аварийном режиме.

Ранее этой темы коснулся бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин.

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Все комментарии
Литейный 4
Литейный 4
22 апреля в 09:25
Попадос. И хочет фердун продать свиней , а не может. Нафиг потому что никому не нужны аутсайдеры. Гыгыгы
112910415
112910415
22 апреля в 04:58
"гениальный" Сечин продавил конфликт с саудитами, и всё рухнуло по самому жесткому варианту ... слава эффективным менеджерам !
cska vperiod
cska vperiod
22 апреля в 03:42
Бурду гонит.
Youngberg
Youngberg
22 апреля в 01:31
это проблемы Федуна
Footbolista
Footbolista ответ Legend 6 (раскрыть)
22 апреля в 00:54
Малкома точно киборг покупал)...
Legend 6
Legend 6 ответ Footbolista (раскрыть)
22 апреля в 00:53
Мне кажется что в некоторые футбольные клубы киборги и футболистов покупают, а я сейчас не только про Спартак)
VAN ARM
VAN ARM
22 апреля в 00:45
да какое нам дело до нефти федуна ))) про клуб лучше бы сказал)))
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
22 апреля в 00:43
10 баксов уралс сегодня был. Хана Федуну
drug01
drug01
22 апреля в 00:39
Ситуация сложная,выводы делать преждевременно, надо посмотреть что будет дальше на рынке и ......в Спартаке !!!!!!!!
Footbolista
Footbolista
22 апреля в 00:19
Фьючерсами киборги торгуют...
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
22 апреля в 00:08
Думаю не продаст Федун Спартак, он для него прикрытие.
13ROS13
13ROS13
22 апреля в 00:03
Скоро спартак расформируют.
mihaluch
mihaluch
21 апреля в 23:50
Нормально Федун комметирует
Leha-ha50
Leha-ha50
21 апреля в 23:49
Подождем до мая и посмотрим , что будет???
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