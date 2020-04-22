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Первушин: «Переход Жиркова в „Тамбов“ стал бы красивым сюжетом для фильма»

22 апреля 2020, 00:08

Тренер «Тамбова» Сергей Первушин заявил, что будет рад трансферу в свой клуб защитника «Зенита» Юрия Жиркова, чей контракт с петербургским клубом истекает грядущим летом. 36-летний защитник является воспитанником тамбовского футбола.

Знаю, что контракт Жиркова с «Зенитом» заканчивается летом. Если он изъявит такое желание, мы с удовольствием пойдем навстречу, потому что Юра — наш воспитанник. Был бы логичный и очень красивый сюжет для фильма или книги… Мне посчастливилось играть с ним в одной команде и смотреть на его становление. Как мужал, как становился ведущим игроком сборной, а затем «Зенита». Я восхищался его мастерством, его карьерой. Он сделал себя сам, потому что я знаю, как он рос и как продвигался.

В январе этого года Первушин рассказывал, что «Тамбов» хочет пригласить Жиркова.

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Zenit_84
Zenit_84
22 апреля в 10:39
Юра в любой команде выкладывается по полной
Leningrad 84
Leningrad 84 ответ cska vperiod (раскрыть)
22 апреля в 10:27
...и технарем!
Leningrad 84
Leningrad 84
22 апреля в 10:27
Здоровья Юре и удачи!
Классный игрок!
ДАША Д
ДАША Д
22 апреля в 05:48
За Тамбовскую зарплату Жирков не согласится
cska vperiod
cska vperiod
22 апреля в 03:49
Юра всегда был пахарем.
beefs
beefs
22 апреля в 01:17
Это будет правильное решение
VAN ARM
VAN ARM
22 апреля в 00:31
это даже для триллера слишком)))
DanjaG
DanjaG
22 апреля в 00:26
Сие не реально.
Footbolista
Footbolista
22 апреля в 00:17
дед не хочет в Тамбов...
SSPZ
SSPZ
22 апреля в 00:09
нереальный сюжет для фильма
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