Первушин: «Переход Жиркова в „Тамбов“ стал бы красивым сюжетом для фильма»

Тренер «Тамбова» заявил, что будет рад трансферу в свой клуб защитника «Зенита» , чей контракт с петербургским клубом истекает грядущим летом. 36-летний защитник является воспитанником тамбовского футбола.

Знаю, что контракт Жиркова с «Зенитом» заканчивается летом. Если он изъявит такое желание, мы с удовольствием пойдем навстречу, потому что Юра — наш воспитанник. Был бы логичный и очень красивый сюжет для фильма или книги… Мне посчастливилось играть с ним в одной команде и смотреть на его становление. Как мужал, как становился ведущим игроком сборной, а затем «Зенита». Я восхищался его мастерством, его карьерой. Он сделал себя сам, потому что я знаю, как он рос и как продвигался.