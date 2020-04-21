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Гурцкая: «Трансфер Шюррле в „Спартак“ похож на сделку „Зенита“ по Маркизио»

21 апреля 2020, 22:18

Агент Тимур Гурцкая поделился мнением об игре полузащитника Андре Шюррле за «Спартак» и решении клуба отказаться от его выкупа у «Боруссии» Д.

Я ещё в августе говорил, что надо немного подождать. Шюррле начал хорошо, потому что он был на лёгкости, не проходил предсезонную подготовку и у него было огромное желание. На 3-4 матча этого могло хватить. Поговорка про то, что мастерство не пропьёшь — рабочая. Когда все были под нагрузками, а он на лёгкости — он выделялся. Когда все немного подравнялись по уровню физической нагрузки — стало понятно почему он не заиграл даже в «Фулхэме». Я думаю, что у него немного закончилась мотивация.

Так мог ошибиться каждый спортивный директор. Уверен, что Цорн много говорил с Шюррле и он его уверял, что у него есть силы и желание всё доказать. Не назвал бы это провалом. Тем более, это аренда, клуб обезопасил себя. Имя покупалось и имя не заиграло.

Эта сделка похожа на сделку «Зенита» по Маркизио. Была такая же надежда. Наш чемпионат попроще крутых чемпионатов. Мы надеялись, что той скорости на которой они играли будет достаточно. Но, почему-то оба не заиграли. «Спартак» хоть на один год взял, «Зенит» вляпался на два. На самом деле, не вижу ничего страшного в таких трансферах.

Ранее на эту же тему высказался известный российский блогер и журналист Василий Уткин

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Все комментарии
bosun
bosun ответ LOpp (раскрыть)
22 апреля в 07:25
    bosun
    bosun ответ cska vperiod (раскрыть)
    22 апреля в 07:24
    Свои деньги заработать не пробовал? Обокрали бедного))
    cska vperiod
    cska vperiod
    22 апреля в 05:16
    И в сартаке и в зените ворованные народные деньги поэтому можно сорить.
    112910415
    112910415
    22 апреля в 05:06
    сходства, конечно, налицо
    но у зенитовских получилось на порядок круче !
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    22 апреля в 01:17
    У Зенита это был маркетинговый ход, коммерческая сделка, направленная на популяризацию клуба...............думаю Семак и Маркизио даже не знакомы....
    А Федун же походу всерьёз поверил что Шюррле будет жилы рвать ,чтоб доказать что он и чемпионом мира стал только с одной целью - чтоб хоть ненадолго быть игроком московской команды...))))
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    22 апреля в 00:22
    Тут с "певицей" можно согласиться.
    Трубадур
    Трубадур
    22 апреля в 00:20
    Шуррле опустил свиней на 8-10 место, почти в пердив, хорошая находка.
    Тага Дага
    Тага Дага ответ shlomo (раскрыть)
    22 апреля в 00:03
    Дзюба с этой категории. ...
    Тага Дага
    Тага Дага
    22 апреля в 00:02
    Похожи,ну сколько получал Маркизио,и Шюрле...небо и земля.Маркизио за 30,Шюрде нет 30..так что Спартак всё делал правильно, просто он немец...и всё.
    LOpp
    LOpp ответ shlomo (раскрыть)
    21 апреля в 23:35
    Абхазские фамилии вне зависимости от пола могут заканчиваться на -ая
    Comdiv
    Comdiv
    21 апреля в 23:09
    Возможно, только где Зенит и где спартак.
    SHMEL
    SHMEL
    21 апреля в 23:05
    Просто нужно признать, что свиноскауты не умеют работать, а только отмывать бабосы.
    Valeleo
    Valeleo ответ shlomo (раскрыть)
    21 апреля в 22:41
    Эта Гурцкая плохо поет.
    shlomo
    shlomo
    21 апреля в 22:36
    Кто это такая Тимур Гурцкая...или такой?
    VIPded
    VIPded
    21 апреля в 22:35
    Спартак Андрюху испортил окончательно.
    13ROS13
    13ROS13
    21 апреля в 22:31
    Зенит купил не пойми что, не зная и не разобравшись, Шуррле в спартак привели специалисты.
    VAN ARM
    VAN ARM
    21 апреля в 22:26
    чему удивляться то))) получили то что хотели))
    Q-J-G
    Q-J-G
    21 апреля в 22:18
    немного похожа,да
    Zenit_84
    Zenit_84
    21 апреля в 22:18
    Очень похожая история
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