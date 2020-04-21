Гурцкая: «Трансфер Шюррле в „Спартак“ похож на сделку „Зенита“ по Маркизио»

Агент Тимур Гурцкая поделился мнением об игре полузащитника за «Спартак» и решении клуба отказаться от его выкупа у «Боруссии» Д.

Я ещё в августе говорил, что надо немного подождать. Шюррле начал хорошо, потому что он был на лёгкости, не проходил предсезонную подготовку и у него было огромное желание. На 3-4 матча этого могло хватить. Поговорка про то, что мастерство не пропьёшь — рабочая. Когда все были под нагрузками, а он на лёгкости — он выделялся. Когда все немного подравнялись по уровню физической нагрузки — стало понятно почему он не заиграл даже в «Фулхэме». Я думаю, что у него немного закончилась мотивация.

Так мог ошибиться каждый спортивный директор. Уверен, что Цорн много говорил с Шюррле и он его уверял, что у него есть силы и желание всё доказать. Не назвал бы это провалом. Тем более, это аренда, клуб обезопасил себя. Имя покупалось и имя не заиграло.

Эта сделка похожа на сделку «Зенита» по Маркизио. Была такая же надежда. Наш чемпионат попроще крутых чемпионатов. Мы надеялись, что той скорости на которой они играли будет достаточно. Но, почему-то оба не заиграли. «Спартак» хоть на один год взял, «Зенит» вляпался на два. На самом деле, не вижу ничего страшного в таких трансферах.