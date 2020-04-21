Карасев: «На арбитров пауза в РПЛ не сильно повлияет в физическом плане»

Арбитр ФИФА Сергей Карасев поделился мнением о том, как приостановка сезона в РПЛ может повлиять на судей.

Думаю, на арбитров это не сильно повлияет в плане физических кондиций. Общаюсь с ребятами, знаю всех давно, их профессионализм. Все стараются поддерживать форму. Понятно, что в квартире это сложнее. Если объявят о возобновлении сезона в июне или июле, всё равно это будет чуть заранее, чтобы футболисты вошли в игровые кондиции. У нас тоже будет 10 дней или две недели, когда мы все выйдем и наберем беговые кондиции.