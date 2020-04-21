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Карасев: «На арбитров пауза в РПЛ не сильно повлияет в физическом плане»

21 апреля 2020, 23:49

Арбитр ФИФА Сергей Карасев поделился мнением о том, как приостановка сезона в РПЛ может повлиять на судей.

Думаю, на арбитров это не сильно повлияет в плане физических кондиций. Общаюсь с ребятами, знаю всех давно, их профессионализм. Все стараются поддерживать форму. Понятно, что в квартире это сложнее. Если объявят о возобновлении сезона в июне или июле, всё равно это будет чуть заранее, чтобы футболисты вошли в игровые кондиции. У нас тоже будет 10 дней или две недели, когда мы все выйдем и наберем беговые кондиции.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
22 апреля в 04:48
Ага, так дома тренируются, что аж денег не хватает.
cska vperiod
cska vperiod
22 апреля в 03:42
Безбородов скучает по тарасовке.
Footbolista
Footbolista
22 апреля в 00:22
На карантине не клюют караси у Карасева...
Youngberg
Youngberg ответ VAN ARM (раскрыть)
22 апреля в 00:13
Самый "честный "судья РПЛ)
Leha-ha50
Leha-ha50
22 апреля в 00:09
Разве что "призовые" несколько уменьшатся.
Байкал-38.
Байкал-38.
22 апреля в 00:04
А разве на наших судей может, что то повлиять?!
beefs
beefs
22 апреля в 00:00
после пандемии судью возместят потери
VAN ARM
VAN ARM
21 апреля в 23:58
карась он всё знает)))
mihaluch
mihaluch
21 апреля в 23:52
Как брали так и будут брать.
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