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А. Медведев: «Всем лигам рекомендовано готовиться к возобновлению сезона»

21 апреля 2020, 23:20

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о работе по возобновлению сезона в России и Европе.

У нас подход вырабатывается в рамках Ассоциации европейских клубов (ЕСА), где я представляю не только «Зенит», но и российские клубы.

После анализа ситуации, причем не только в ведущих лигах, было рекомендовано готовиться к возобновлению чемпионата. Считаю, что это правильно, это позволит сохранить целостность спортивных состязаний.

В немецкой Бундеслиге принято решение возобновить чемпионат с 8-10 мая, там начнут играть без зрителей. РФС тоже над этим думает, потому что важно не только начать, но и сделать, чтобы организация матчей давала пример работы с ограниченным количеством людей. Важно прописать, что делать, чтобы каждый знал свой маневр.

Ранее УЕФА настоятельно рекомендовал лигам доиграть сезон.

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Все комментарии
112910415
112910415
22 апреля в 05:00
осторожный оптимизм возможен
cska vperiod
cska vperiod
22 апреля в 03:46
У нас начать игры можно будет не раньше 30 мая.
Karabal
Karabal
22 апреля в 00:08
Ну и хорошо.
VAN ARM
VAN ARM
21 апреля в 23:59
да но говорят - не спеши выполнять отменят)))))))))))))))))
LOpp
LOpp
21 апреля в 23:47
Если ВНЕЗАПНО (короновирус изщеснет в начале мая (так же быстро как в Китае) и все чемпионаты Европы возобновятся, то я на 1000 % поверю, что вся эта пандемия была фальшем
drug01
drug01
21 апреля в 23:38
Приказ услышали пора за футбол браться!!!!
nikoladolgov
nikoladolgov
21 апреля в 23:27
Неужели у агентов деньги кончились ?
beefs
beefs
21 апреля в 23:21
наконец то заждались
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