А. Медведев: «Всем лигам рекомендовано готовиться к возобновлению сезона»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о работе по возобновлению сезона в России и Европе.

У нас подход вырабатывается в рамках Ассоциации европейских клубов (ЕСА), где я представляю не только «Зенит», но и российские клубы.

После анализа ситуации, причем не только в ведущих лигах, было рекомендовано готовиться к возобновлению чемпионата. Считаю, что это правильно, это позволит сохранить целостность спортивных состязаний.