А. Медведев: «Всем лигам рекомендовано готовиться к возобновлению сезона»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о работе по возобновлению сезона в России и Европе.
У нас подход вырабатывается в рамках Ассоциации европейских клубов (ЕСА), где я представляю не только «Зенит», но и российские клубы.
После анализа ситуации, причем не только в ведущих лигах, было рекомендовано готовиться к возобновлению чемпионата. Считаю, что это правильно, это позволит сохранить целостность спортивных состязаний.
В немецкой Бундеслиге принято решение возобновить чемпионат с 8-10 мая, там начнут играть без зрителей. РФС тоже над этим думает, потому что важно не только начать, но и сделать, чтобы организация матчей давала пример работы с ограниченным количеством людей. Важно прописать, что делать, чтобы каждый знал свой маневр.
Ранее УЕФА настоятельно рекомендовал лигам доиграть сезон.