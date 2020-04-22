Иньеста признался, что страдал депрессией

Полузащитник японского клуба «Виссел Кобе» рассказал о своей депрессии, с которой столкнулся на определённом этапе карьеры.

В начале своей депрессии я просто ждал вечера, чтобы наконец принять таблетки и лечь спать. Больше мне ничего не хотелось. Это было непростое время. Мои близкие знают. Пока не столкнёшься с этим, не узнаешь, что это. Мне было очень тяжело, но я не прекращал тренироваться.

Из депрессии я вышел уже другим человеком, стал лучше. Моя жена, на тот момент девушка, всегда была рядом со мной. Люди, которые в такие моменты находятся рядом, наполняют твою жизнь смыслом. Я благодарен им всем.