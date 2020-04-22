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Иньеста признался, что страдал депрессией

22 апреля 2020, 12:00

Полузащитник японского клуба «Виссел Кобе» Андрес Иньеста рассказал о своей депрессии, с которой столкнулся на определённом этапе карьеры.

В начале своей депрессии я просто ждал вечера, чтобы наконец принять таблетки и лечь спать. Больше мне ничего не хотелось. Это было непростое время. Мои близкие знают. Пока не столкнёшься с этим, не узнаешь, что это. Мне было очень тяжело, но я не прекращал тренироваться.

Из депрессии я вышел уже другим человеком, стал лучше. Моя жена, на тот момент девушка, всегда была рядом со мной. Люди, которые в такие моменты находятся рядом, наполняют твою жизнь смыслом. Я благодарен им всем.

Ранее Иньеста признался, что не собирается завершать карьеру.

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Все комментарии
рус фан
рус фан
22 апреля в 17:44
Непонятно честно сказать что привело Андреаса к депрессии.
SuperGobb
SuperGobb
22 апреля в 13:52
Гном всех заколебал.
Трубадур
Трубадур
22 апреля в 13:28
Это не такая проблема, как короновирус.
Литейный 4
Литейный 4
22 апреля в 12:20
Дзюба тоже страдал депрессией, пока не сбежал от свиней. Гыгыгы
КЭТиК
КЭТиК
22 апреля в 12:17
Бухал, а не таблетки принимал.
VAN ARM
VAN ARM
22 апреля в 12:08
в японии это хорошо лечат))) хороших игр-они тоже помогают)
Youngberg
Youngberg
22 апреля в 12:01
талантливые люди всегда страдают депрессией
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