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Каррагер о том, как Суарес укусил Ивановича: «Он сначала всё отрицал»

22 апреля 2020, 10:55

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер рассказал о том, как бывший нападающий «красных» Луис Суарес в 2013 году укусил защитника «Челси» Бранислава Ивановича.

Когда Суарес зашел в раздевалку, он сначала всё отрицал. Он надеялся, что этот момент не попал на камеры. Думаю, это оказало большое влияние на «Ливерпуль» в следующем сезоне, потому что Суареса дисквалифицировали на 7-8 игр.

Он пропустил первые 4-5 матчей, когда «Ливерпуль» почти взял титул – Суарес был их лучшим игроком.

Раньше он делал похожие вещи в «Аяксе». Этот случай заставил «Ливерпуль» продать его. Он хотел в «Барселону», а потом был случай на чемпионате мира [Суарес укусил игрока сборной Италии Джорджо Кьеллини].

Я играл с ним. Ты понимаешь, что он не прав, но ты начинаешь защищать своего игрока, вы всем клубом пытаетесь оказать ему поддержку. Думаю, что тогда эта ситуация оказала влияние на него.

Ранее Бранислав Иванович сказал, что не держит зла на Суареса за его укус.

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Jeck Denielse
Jeck Denielse
22 апреля в 12:20
Понятно что безфутболье...говорить особо не о чем......но о каннибалах...
Это перебор....
STVA 1
STVA 1
22 апреля в 11:37
Ну жрать хотел постоянно парень)))
112910415
112910415
22 апреля в 11:03
стеснялся, понятно же )
VAN ARM
VAN ARM
22 апреля в 11:00
вампир наверное))
Youngberg
Youngberg
22 апреля в 10:58
Да, необычный случай в футболе)
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