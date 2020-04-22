Каррагер о том, как Суарес укусил Ивановича: «Он сначала всё отрицал»

Бывший защитник «Ливерпуля» рассказал о том, как бывший нападающий «красных» в 2013 году укусил защитника «Челси» .

Когда Суарес зашел в раздевалку, он сначала всё отрицал. Он надеялся, что этот момент не попал на камеры. Думаю, это оказало большое влияние на «Ливерпуль» в следующем сезоне, потому что Суареса дисквалифицировали на 7-8 игр.

Он пропустил первые 4-5 матчей, когда «Ливерпуль» почти взял титул – Суарес был их лучшим игроком.

Раньше он делал похожие вещи в «Аяксе». Этот случай заставил «Ливерпуль» продать его. Он хотел в «Барселону», а потом был случай на чемпионате мира [Суарес укусил игрока сборной Италии Джорджо Кьеллини].

Я играл с ним. Ты понимаешь, что он не прав, но ты начинаешь защищать своего игрока, вы всем клубом пытаетесь оказать ему поддержку. Думаю, что тогда эта ситуация оказала влияние на него.