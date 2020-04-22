Креспо рассказал историю, как его преследовали фанаты

Бывший аргентинский футболист рассказал историю о том, как его преследовали фанаты.

Я прошел путь от полного спокойствия в Парме до полного безумия в Риме. Но я не привык к такому отношению, как это было в Аргентине. Однажды вечером я сидел в гостиничном номере, рядом со мной жил Верон, он мне сказал: «Давай прогуляемся». На улице стояла ужасная жара: я вышел в шортах, а он полностью был прикрыт. Мы начинаем идти, а в какой-то момент фанаты просто начали нас преследовать толпой. Их было настолько много, что мы были вынуждены запереться в магазине и вызвать полицию.