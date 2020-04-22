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Креспо рассказал историю, как его преследовали фанаты

22 апреля 2020, 10:38

Бывший аргентинский футболист Эрнан Креспо рассказал историю о том, как его преследовали фанаты.

Я прошел путь от полного спокойствия в Парме до полного безумия в Риме. Но я не привык к такому отношению, как это было в Аргентине. Однажды вечером я сидел в гостиничном номере, рядом со мной жил Верон, он мне сказал: «Давай прогуляемся». На улице стояла ужасная жара: я вышел в шортах, а он полностью был прикрыт. Мы начинаем идти, а в какой-то момент фанаты просто начали нас преследовать толпой. Их было настолько много, что мы были вынуждены запереться в магазине и вызвать полицию. 

Напомним, что недавно Креспо возглавил аргентинский клуб.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
22 апреля в 11:41
у каждого свои весёлые картинки)))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
22 апреля в 10:39
Просто кино и немцы...
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