Врач «Байера»: «Можем начать играть хоть в следующую субботу»

Глава медицинской службы «Байера» Карл-Хайнрих Диттмар высказал свою точку зрения о возможном возобновлении Бундеслиги 9 мая.

Я уверен, что мы в «Байере» будем готовы к целям, которые нужно выполнить к генеральному собранию Немецкой футбольной лиги.

С медицинской точки зрения для нас не было бы проблем начать играть в следующую субботу.

Есть четкий гайдлайн от института Роберта Коха. Я думаю, что в определенный момент нам нужно будет изолировать только людей с симптомами, а не отправлять каждого на двухнедельный карантин. Нельзя играть в футбол на домашнем карантине.

Не думаю, что изоляция – это нужная мера. Время для возобновления чемпионата подходящее. У всех клубов первой и второй Бундеслиг не будет проблем.