ГлавнаяНовости

Врач «Байера»: «Можем начать играть хоть в следующую субботу»

22 апреля 2020, 09:36

Глава медицинской службы «Байера» Карл-Хайнрих Диттмар высказал свою точку зрения о возможном возобновлении Бундеслиги 9 мая.

Я уверен, что мы в «Байере» будем готовы к целям, которые нужно выполнить к генеральному собранию Немецкой футбольной лиги.

С медицинской точки зрения для нас не было бы проблем начать играть в следующую субботу.

Есть четкий гайдлайн от института Роберта Коха. Я думаю, что в определенный момент нам нужно будет изолировать только людей с симптомами, а не отправлять каждого на двухнедельный карантин. Нельзя играть в футбол на домашнем карантине.

Не думаю, что изоляция – это нужная мера. Время для возобновления чемпионата подходящее. У всех клубов первой и второй Бундеслиг не будет проблем.

Все новости
Терри: «Мы действительно плакали, когда Моуриньо уходил из „Челси“»
Сегодня, 02:58 Комментарии1
Зинченко: «Считаю, в Англии запоздали с введением карантина»
Сегодня, 02:25 Комментарии5
Вьери: «Холанд – сильнейший форвард в мире»
Сегодня, 01:29 Комментарии5
Сантон: «Хочу остаться в „Роме“»
Вчера, 23:42 Комментарии4
Каррагер: «Знал, что Торрес не сможет заиграть в „Челси“»
Вчера, 23:33 Комментарии4
Фред: «Уверен, что Сульшер станет великим тренером»
Вчера, 22:36 Комментарии13
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
22 апреля в 12:14
а чего тут переживать всё равно пока не ясно когда начало можно говорить что хочешь))
112910415
112910415
22 апреля в 10:41
а в пятницу не получится ?
cska vperiod
cska vperiod
22 апреля в 10:10
Уверенный в себе врач.
Twisted
Twisted
22 апреля в 09:57
Хоть кто то разумный остался.Вижу и тут многие до такой степени запуганы что готовы годами "жить" в изоляции
mihaluch
mihaluch
22 апреля в 09:51
Играть могут а нужно ли?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
22 апреля в 09:38
Очень позитивный настрой...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100