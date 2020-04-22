Ван Перси рассказал о своем переходе из «Арсенала» в «Манчестер Юнайтед»

Бывший форвард лондонского «Арсенала» рассказал о том, как перешел в «Манчестер Юнайтед» в 2012 году.

Мне не предлагали новый контракт. Могу поклясться своими детьми, что это правда. Если кто-то докажет обратное, готов заплатить ему 1 млн фунтов. Боссы «Арсенала» решили не предлагать мне новый контракт. После долгих разговоров стало ясно, что у нас разные взгляды на развитие клуба.

Я написал семь пунктов, которые, как мне кажется, помогли бы «Арсеналу» составить конкуренцию лучшим командам. Исполнительный директор Иван Газидис не согласился ни с одним из них. Всё справедливо. Учитывая этот факт, а также то, что мне не предложили новый контракт, я понял, что наши пути расходятся.