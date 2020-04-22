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Ван Перси рассказал о своем переходе из «Арсенала» в «Манчестер Юнайтед»

22 апреля 2020, 11:21

Бывший форвард лондонского «Арсенала» Робин Ван Перси рассказал о том, как перешел в «Манчестер Юнайтед» в 2012 году.

Мне не предлагали новый контракт. Могу поклясться своими детьми, что это правда. Если кто-то докажет обратное, готов заплатить ему 1 млн фунтов. Боссы «Арсенала» решили не предлагать мне новый контракт. После долгих разговоров стало ясно, что у нас разные взгляды на развитие клуба.

Я написал семь пунктов, которые, как мне кажется, помогли бы «Арсеналу» составить конкуренцию лучшим командам. Исполнительный директор Иван Газидис не согласился ни с одним из них. Всё справедливо. Учитывая этот факт, а также то, что мне не предложили новый контракт, я понял, что наши пути расходятся.

Ранее Ван Перси рассказал о том, как Луи ван Гал выгнал его из «Манчестер Юнайтед».

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Все комментарии
Nazi
Nazi
22 апреля в 17:56
Кто то еще будет кричать истошным голосом, что Арсен всем заправлял в Арсенале? :)

Наконец кто то сказал правду. Спасибо РВП. Энтот газидис тоже такое же 62ецо как кронке-усманов. Эти свинорылые годы напролет разрушали клуб и получили то что получили. И кер с ними :)
VAN ARM
VAN ARM
22 апреля в 13:21
рядовой случай не более
Bom Bom
Bom Bom
22 апреля в 13:01
Робин в Арсенале весьма качественно играл до очередной травмы на несколько недель или месяцев. И так циклами от сезона к сезону. Но как только розыгрыш 11/12 отпахал без заметных поломок, так сразу перерос уровень)
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
22 апреля в 11:23
Зачем переобуваться, я не понимаю, долгое время он кричал, что хотел стать чемпионом и именно поэтому перешел в МЮ, теперь какие-то отмазы)
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