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Роберто Карлос: «Я перешел в „Реал“ за десять минут»

22 апреля 2020, 11:06

Бывший защитник «Реала» Роберто Карлос рассказал о том, как летом 1996 года перешел из «Интера» в мадридский клуб.

В «Интере» я играл на фланге. Дело было в том, что в первых семи матчах я забил семь голов. Меня решили поставить выше, мне это не понравилось.

Я поговорил с президентом «Интера» Массимо Моратти. Объяснил ему, что не могу и дальше играть впереди, потому что через три месяца начнется Кубок Америки.

В тот же день у меня произошла встреча с президентом «Реала» Лоренсо Сансом. Уже через 10 минут я ушел из «Интера» и перешел в «Реал». Тогда всё делалось очень быстро.

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Ruslan3132
Ruslan3132
22 апреля в 15:11
Лучший, наравне с Мальдини и Марсело левый бэк в мире!
cevin cigan
cevin cigan
22 апреля в 11:44
Реал решает вопросы оперативно!
ОПС
ОПС
22 апреля в 11:20
Побежал со всей прыти.
VAN ARM
VAN ARM
22 апреля в 11:07
мог и не торопиться)))
shlomo
shlomo
22 апреля в 11:07
Ну а что было тянуть.....игрок был хороший
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