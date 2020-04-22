Роберто Карлос: «Я перешел в „Реал“ за десять минут»

Бывший защитник «Реала» рассказал о том, как летом 1996 года перешел из «Интера» в мадридский клуб.

В «Интере» я играл на фланге. Дело было в том, что в первых семи матчах я забил семь голов. Меня решили поставить выше, мне это не понравилось.

Я поговорил с президентом «Интера» Массимо Моратти. Объяснил ему, что не могу и дальше играть впереди, потому что через три месяца начнется Кубок Америки.

В тот же день у меня произошла встреча с президентом «Реала» Лоренсо Сансом. Уже через 10 минут я ушел из «Интера» и перешел в «Реал». Тогда всё делалось очень быстро.