Джикия: «Хотел бы стать капитаном сборной? Давайте не забегать вперёд»

Защитник «Спартака» и сборной России поделился мнением о возобновлении чемпионата России, а также коснулся своей роли капитана в клубе.

Думаю, спокойно можем доиграть оставшиеся восемь туров. Дней 40-45 хватит, чтобы проводить матчи в обычном режиме. У нас же все клубы вылетели из еврокубков. Вот европейским грандам сложнее. Понимаю, когда игроки «Барселоны» не в восторге от того, чтобы играть летом каждые три дня. У них же еще Лига чемпионов.

Недавно узнал, как расшифровывается ДНК. Джикия Наш Капитан. Это все разговорчики, конечно, но я ощущаю себя капитаном «Спартака». Все-таки много времени прошло с того момента, как мне доверили повязку. Хотел бы стать капитаном сборной? Давайте не забегать вперед.