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Джикия: «Хотел бы стать капитаном сборной? Давайте не забегать вперёд»

вчера, 10:47

Защитник «Спартака» и сборной России Георгий Джикия поделился мнением о возобновлении чемпионата России, а также коснулся своей роли капитана в клубе.

Думаю, спокойно можем доиграть оставшиеся восемь туров. Дней 40-45 хватит, чтобы проводить матчи в обычном режиме. У нас же все клубы вылетели из еврокубков. Вот европейским грандам сложнее. Понимаю, когда игроки «Барселоны» не в восторге от того, чтобы играть летом каждые три дня. У них же еще Лига чемпионов.

Недавно узнал, как расшифровывается ДНК. Джикия Наш Капитан. Это все разговорчики, конечно, но я ощущаю себя капитаном «Спартака». Все-таки много времени прошло с того момента, как мне доверили повязку. Хотел бы стать капитаном сборной? Давайте не забегать вперед.

Ранее Георгий заявил, что не может сравнивать Месси и Роналду

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Все комментарии
Трубадур
Трубадур
вчера в 15:40
Только не он.
DanjaG
DanjaG
вчера в 13:43
Пусть в спартаке сначала разберутся.
Binger
Binger
вчера в 12:29
    Литейный 4
    Литейный 4 ответ Climent (раскрыть)
    вчера в 12:25
    Свиньи в сборной это якорь, тянущий назад. Гыгыгы
    Литейный 4
    Литейный 4
    вчера в 12:24
    Какой клуб ( 8 место), такой и капитан. Гыгыгы
    Конфедерат
    Конфедерат
    вчера в 12:06
    Давайте лучше бразильцам сразу капитанскую повязку, грузин это как то не оригинально
    Звезда по имени Солнце
    Звезда по имени Солнце
    вчера в 11:46
    Думаю каждый игрок хочет стать капитаном сборной, а так же выиграть чемпионат континента и мира, но не всегда возможности совпадают с желаниями.
    Climent
    Climent
    вчера в 11:31
    Свиней вообще не должно быть в сборной.
    13ROS13
    13ROS13
    вчера в 11:25
    Спит и мечтает об этом.
    VAN ARM
    VAN ARM
    вчера в 11:24
    думаю до этого не дойдёт))))))))
    mihaluch
    mihaluch
    вчера в 11:19
    Только ни мигрел,
    Lucho Gonzalez
    Lucho Gonzalez
    вчера в 11:03
    Пупсик - капитан? только не это
    cska vperiod
    cska vperiod
    вчера в 10:58
    Скоро захочет стать главным тренером сборной.
    beefs
    beefs
    вчера в 10:48
    а в чем же дело, старайся
    SSPZ
    SSPZ
    вчера в 10:48
    почему бы и не стать
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