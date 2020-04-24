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Евсеев: «Иваново — очень футбольный город с большими традициями»

вчера, 10:12

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев поделился воспоминаниями о работе в ивановском «Текстильщике». Евсеев был старшим тренером клуба в 2013–2014 годах и главным — в 2017-м.

Замечательный город. Первая ассоциация с ним: город невест. Наверное, так. Но Иваново это еще и очень футбольный город с большими и давними традициями. Большой стадион, тысяч на 10-12. Любовь болельщиков. Здоровые амбиции. И что важно, умение жить по средствам.

В «Текстильщик» меня помощником к себе позвал Парфенов. Благодарен Диме за это приглашение: мы были единомышленниками. Думаю, я помог ему на том этапе. Клуб боролся за выход в ФНЛ, но «Тосно» на финише оказался удачливее.

В Иваново я приходил дважды как помощник, а потом как главный тренер. Сергей Зобнин, зам. губернатора, уговорил меня с третьей попытки. И когда я уходил в «Амкар», то он был одним из первых, кому я рассказал о своём решении.

Интересная деталь, кстати. Из «Текстильщика» я уходил в Пермь работать помощником в клуб Премьер-лиги. Затем вернулся в Иваново главным, потом снова ушел в «Амкар», где дебютировал главным тренером уже в РПЛ. Потом клуб закрыли, и я уехал в «Анжи», помогать Адиеву. Затем был СКА-Хабаровск и вот теперь «Уфа». И ни из одной команд меня не увольняли, решение сменить клуб я всегда принимал сам. Либо вмешивались обстоятельства, как в Перми.

Иваново вспоминаю с теплом. Удивительно красивый край. Родина Тарковского. Потрясающий Плес, где так любил бывать Левитан. Эта земля всегда была богата на талантливых людей.

Также недавно Евсеев поделился воспоминаниями от выступлений за жодинское «Торпедо», в котором он завершил карьеру.

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Все комментарии
Clavан
Clavан
вчера в 15:43
Текстильщик гремел когда-то.
Climent
Climent
вчера в 13:33
О каких традициях он говорит, опять вино пил молдавское?
Jin-Ho
Jin-Ho
вчера в 13:04
Хороший город.
CPS
CPS
вчера в 12:37
Надо в Иваново на футбол съезить, посмотреть.
Roman73
Roman73
вчера в 12:35
Иваново ?
Который город невест.
zsb1961
zsb1961
вчера в 11:27
Пора за мемуары садиться!
AgentART
AgentART
вчера в 11:26
Опять Евсеев, сколько можно эту серость выставлять напоказ?
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
вчера в 11:05
Не то чтобы я недооценивал Вадика, но пассаж про Левитана похож на отсебятину его супруги.
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 10:33
Погулял наверное Вадим вдоволь.
МапС
МапС
вчера в 10:33
Иваново - красно-белая территория. Там ежегодно проходит футбольный турнир между болельщиками Спартака из разных регионов. На Текстиль народ ходит, и стар и млад. Один раз и я сходил на стадион, Текстильщик Химки принимал. Парфёнов тогда рулил. Цена билета 70 рублей была.
beefs
beefs
вчера в 10:22
кто бы спорил
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 10:17
особенно пенальти там хорошо пробивать )))))))))))
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