Евсеев: «Иваново — очень футбольный город с большими традициями»

Главный тренер «Уфы» поделился воспоминаниями о работе в ивановском «Текстильщике». Евсеев был старшим тренером клуба в 2013–2014 годах и главным — в 2017-м.

Замечательный город. Первая ассоциация с ним: город невест. Наверное, так. Но Иваново это еще и очень футбольный город с большими и давними традициями. Большой стадион, тысяч на 10-12. Любовь болельщиков. Здоровые амбиции. И что важно, умение жить по средствам.

В «Текстильщик» меня помощником к себе позвал Парфенов. Благодарен Диме за это приглашение: мы были единомышленниками. Думаю, я помог ему на том этапе. Клуб боролся за выход в ФНЛ , но «Тосно» на финише оказался удачливее.

В Иваново я приходил дважды как помощник, а потом как главный тренер. Сергей Зобнин, зам. губернатора, уговорил меня с третьей попытки. И когда я уходил в «Амкар», то он был одним из первых, кому я рассказал о своём решении.

Интересная деталь, кстати. Из «Текстильщика» я уходил в Пермь работать помощником в клуб Премьер-лиги. Затем вернулся в Иваново главным, потом снова ушел в «Амкар», где дебютировал главным тренером уже в РПЛ . Потом клуб закрыли, и я уехал в «Анжи», помогать Адиеву. Затем был СКА -Хабаровск и вот теперь «Уфа». И ни из одной команд меня не увольняли, решение сменить клуб я всегда принимал сам. Либо вмешивались обстоятельства, как в Перми.

Иваново вспоминаю с теплом. Удивительно красивый край. Родина Тарковского. Потрясающий Плес, где так любил бывать Левитан. Эта земля всегда была богата на талантливых людей.