Бубнов: «В Европе есть крайние защитники и посильнее Марио Фернандеса»

Бывший игрок «Спартака» Александр Бубнов поделился мнением о защитнике ЦСКА и сборной России Марио Фернандесе.
Будем откровенны: это не тот крайний защитник, сильнее которого нет в Европе. Именно поэтому Фернандес так долго играет в ЦСКА и не уезжает в сильные лиги. В топ-клубы его вряд ли позовут — там есть футболисты выше уровнем, а в команды ниже классом идти смысла нет.
В ЦСКА же он — один из лидеров, к тому же в сборную России теперь вызывают. А какую он финансовую прибыль принесет «армейцам» в будущем, еще надо посмотреть.
Ранее агент Фернандеса сообщил, что Марио мог перейти в «Реал».
А если нет,то он просто трус.
А если нет,то он просто трус.
Любому настоящему профессионалу нужен прогресс,а прогрессировать можно только в соперничестве с лучшими,все амбициозные футболисты хотят играть против условных Реалов,Ливерпулем и Ювентусом,а не против клубов РПЛ.
Я вижу только две возможные причины:
-деньги,которые ему не будут платить в Европе,в отличии от ЦСКА
-трусость(типичный пример Акинфеев),боязнь,что там он не сможет играть на том же уровне,нужно будет покинуть зону комфорта,не все на это идут
Любому настоящему профессионалу нужен прогресс,а прогрессировать можно только в соперничестве с лучшими,все амбициозные футболисты хотят играть против условных Реалов,Ливерпулем и Ювентусом,а не против клубов РПЛ.
Я вижу только две возможные причины:
-деньги,которые ему не будут платить в Европе,в отличии от ЦСКА
-трусость(типичный пример Акинфеев),боязнь,что там он не сможет играть на том же уровне,нужно будет покинуть зону комфорта,не все на это идут
Пашет бровку будь здоров.
Пашет бровку будь здоров.
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Но у них нет российского паспорта.
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Но у них нет российского паспорта.
А фамилии назвать слабо?
А фамилии назвать слабо?
А на Европу нам .......с большой колокольни.
А на Европу нам .......с большой колокольни.