ГлавнаяНовости

Бубнов: «В Европе есть крайние защитники и посильнее Марио Фернандеса»

вчера, 10:07

Бывший игрок «Спартака» Александр Бубнов поделился мнением о защитнике ЦСКА и сборной России Марио Фернандесе.

Будем откровенны: это не тот крайний защитник, сильнее которого нет в Европе. Именно поэтому Фернандес так долго играет в ЦСКА и не уезжает в сильные лиги. В топ-клубы его вряд ли позовут — там есть футболисты выше уровнем, а в команды ниже классом идти смысла нет.

В ЦСКА же он — один из лидеров, к тому же в сборную России теперь вызывают. А какую он финансовую прибыль принесет «армейцам» в будущем, еще надо посмотреть.

Ранее агент Фернандеса сообщил, что Марио мог перейти в «Реал». 

Все новости
Деменко: «УЕФА надо дать чёткие требования всем лигам»
Сегодня, 04:00 Комментарии2
Б. Игнатьев: «Никаких вопросов ко второму месту „Локо“ быть не должно»
Сегодня, 02:49 Комментарии2
Силкин: «Сезон нужно однозначно доигрывать»
Сегодня, 01:22 Комментарии3
Кокорин: «Сейчас бы меня не вызвали в сборную России»
Вчера, 23:16 Комментарии11
Аршавин: «„Зениту“ нужно продавать Азмуна»
Вчера, 21:35 Комментарии12
Зырянов: «Меня трясло перед первым матчем с „Баварией“»
Вчера, 21:33 Комментарии17
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Альфамен
Альфамен ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 22:45
Расскажите,почему Марио не хочет расти в более классного игрока и обогащаться материально(это не главное,а сопутствующее)???
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Альфамен (раскрыть)
вчера в 22:34
Если человек по мировоззрению не похож на вас то он "трус" ? Более чем странная психология. А представьте себе , что именно так и он не пошел бы никуда за любые деньги! А вы однако знаток человеческой души, позавидовать можно.!!! На земле нет двух одинаковых по мировоззрению людей. Это банальная истина.. Что касается Фернандеса, то я регулярно смотрю ЦСКА ТВ, где очень много бесед с ним было в прямом эфире. Так что моя информация из, как говорят. первых уст. Хотя бывают случаи . когда люди воспринимают информацию по разному.
Альфамен
Альфамен ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 21:59
Кем Вы считаете таких людей,мне совершенно все равно,это Ваше дело.И не нужно общаться со мной с "высоты собственного опыта",Вы меня не знаете и сколько мне лет Вы не в курсе.По теме,я с Вашими аргументами не согласен,считаю их ложными.Про то,что Марио рассматривал,а что нет Вы тоже не знаете,так же как и я.Я например больше чем уверен,что сделай ему предложение топ клуб(с соответствующей зарплатой),он бы его принял.
А если нет,то он просто трус.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 21:02
Во-первых, кто это "мы". Может точнее "Я" ? Во-вторых , и что из этого?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Альфамен (раскрыть)
вчера в 21:01
Во-первых, мы вроде обсуждаем Фернадеса, а не Акинфеева. А во -вторых, не буду называть кем я считаю людей, которые "верят только себе". Там все очевидно. В 20 Марио лет уехал в РФ, прижился, изменил образ жизни и осел, т.е стал домоседом. Так бывает. А когда появился интерес из Европы? Лет через 6-7. И он к этому моменту даже не стал рассматривать варианты. Просто есть люди, которые не понимают других, у которых взгляды отличаются. Это бывает но потом пройдет.
Альфамен
Альфамен ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 20:17
Я не верю в это,если бы Марио был бы домосед,то он бы и играл в Бразилии.Он же сюда приехал.По Акинфеева,уверен,что он про то струсил,тут он некая легенда(далеко не для всех,но все же),там(в Европе) он никто,все нужно доказывать заново и каждую игру.Он далеко не топ вратарь и ошибается немало,но здесь ему все прощается,т.к. предан клубу и бывало,что и спасал.А приехав в Европу,раз,два ошибся и осел на лавке.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Альфамен (раскрыть)
вчера в 20:03, ред.
Категорически не соглашусь. Кроме "амбиций" в вашем понимании, есть ещё и другие обстоятельства, например характер, образ жизни. Люди бывают домосед, представь себе. Начиная с 90-х годов у меня лично была три раза возможность уехать работать в Норвегию, потом в Австрию, потом в Израиль. Представь себе я даже не рассматривал эти варианты, меня многое устраивало здесь. Там больше крутиться надо. Здесь спокойнее. Наконец, от добра добра не ищут. Я понимаю, что мой пример это не совсем то. Но Марио оказался, таким же домосед ом, как и Акинфеев. И амбиции не перевести. Таких людей немного, но они есть. И трусость здесь не при чем. Если человека все устраивает он взвешивает все за и против и принимает решение типа, а зачем? Видимо те "за", которые для тебя важны, ему не кажутся важными. Вот и все. И представь себе, что не для всех людей деньги важнее всего. Таких немного, но они есть. Просто это надо понять.
Альфамен
Альфамен ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 18:30
А почему расскажите ему это не надо???
Любому настоящему профессионалу нужен прогресс,а прогрессировать можно только в соперничестве с лучшими,все амбициозные футболисты хотят играть против условных Реалов,Ливерпулем и Ювентусом,а не против клубов РПЛ.
Я вижу только две возможные причины:
-деньги,которые ему не будут платить в Европе,в отличии от ЦСКА
-трусость(типичный пример Акинфеев),боязнь,что там он не сможет играть на том же уровне,нужно будет покинуть зону комфорта,не все на это идут
Альфамен
Альфамен ответ oFANATo (раскрыть)
вчера в 18:23
Видели конечно,но Брага то в разы сильнее тех,кому проиграл ЦСКА в группе ЛЕ.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Valeleo (раскрыть)
вчера в 14:38
Ты увидел в Бубнове умного человека? с чего бы это?
Valeleo
Valeleo
вчера в 14:37
Иногда Бубнов говорит умные и объективные речи.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 13:34
Можно утверждать, что в мире есть эксперты поумнее бубнова. Никто не возразить. Никто и не говорил, что марио сильнейший в Европе, а не уезжает он не потому, что не зовут, а потому, что ему это не надо. Видно лобик у бубнова узковат, чтобы понять это. В этой связи ему лучше бы написать про огромную очередь топ клубов за сильнейшим стопером с его точки зрения КутЯповым из лучшего клуба мира Хряк Москва
Сергей Саныч
Сергей Саныч
вчера в 13:02
Нормальный парень.
Пашет бровку будь здоров.
Армейская душа
Армейская душа ответ DanjaG (раскрыть)
вчера в 13:01
спартачей
DanjaG
DanjaG
вчера в 12:45
Бубнов выразил мнение большинства.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 12:40
Мнение Бубнова всегда и туда и сюда . Хрен поймешь чего он сказать хотел ???
Red blu
Red blu
вчера в 12:29, ред.
Марио Фернандес и не собирается уходить из ЦСКА. Марио собирается продлевать контракт с армейцами. Зачем вообще Бубнов разглагольствует про Европу?
МапС
МапС
вчера в 12:25
На фоне наших сборников Марио смотрится неплохо.
oFANATo
oFANATo ответ CPS (раскрыть)
вчера в 12:22, ред.
Истинное лицо все видели с Брагой в квалификации...
МапС
МапС
вчера в 12:21
Бубнов: В Европе есть крайние защитники и посильнее Марио Фернандеса
__________________________________________________________________

Но у них нет российского паспорта.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 11:51
К чему это интервью ? Всё, что сказал г-н Бубнов, мы знали и без него.
CPS
CPS
вчера в 11:37
Любят пиарить своих в цска, а потом на Ференцвароше показывают истинное лицо.
Comdiv
Comdiv
вчера в 11:23
Очень мудро сказал.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ LOpp (раскрыть)
вчера в 11:20, ред.
Болтун -- находка для шпиона )))))).
А фамилии назвать слабо?
Суеверный
Суеверный ответ VAN ARM (раскрыть)
вчера в 11:12
Вот они разносчики коронавируса и бубонной (Бубновой) чумы.
Суеверный
Суеверный
вчера в 11:08
Есть, Александр, и более сильные или равные Марио. Так то в Европе... Уточняю - мы то в России. Азия-с.
Zametka
Zametka
вчера в 11:04, ред.
У нас многие игроки могли бы играть в европейский чемпионатах, но им сразу подавай Челси, Реалы, Ювентусы...видишь ли клубы предтопового состояния и середняки им не интересны. Условный Фернандес, Чалов, Акинфеев уже бы давно могли играть где-нибудь в Италии, но бабло важнее
oFANATo
oFANATo
вчера в 10:59, ред.
Бубнов, главное что в спартаке нет такого как СуперМарио.
А на Европу нам .......с большой колокольни.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 10:57
Понятно, что есть.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 10:52
Фернандес - лучший!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100