Бубнов: «В Европе есть крайние защитники и посильнее Марио Фернандеса»

Бывший игрок «Спартака» Александр Бубнов поделился мнением о защитнике ЦСКА и сборной России .

Будем откровенны: это не тот крайний защитник, сильнее которого нет в Европе. Именно поэтому Фернандес так долго играет в ЦСКА и не уезжает в сильные лиги. В топ-клубы его вряд ли позовут — там есть футболисты выше уровнем, а в команды ниже классом идти смысла нет.