Гендир «Уфы»: «Телевидение захочет купить условный „Дом-2“ в футболе»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов раскрыл в подробностях свое предложение по возобновлению сезона РПЛ , приостановленного из-за пандемии коронавируса.

Один из вариантов может выглядеть так: команды собираются в одном месте. Даже необязательно на юге России — в Краснодаре или Сочи, это может быть и Москва. Команды живут в гостиницах. Они изолированы, должна быть нормальная логистическая цепочка до арены, где проходят матчи.

Самое главное в этой идее — что? Востребованность продукта. Мы не должны играть ради фактического окончания чемпионата. Если такой формат будет продаваться, если он будет нужен телевидению, спонсорам, то за такую возможность нужно цепляться. Нужно постараться заработать.

Вся эта ситуация с коронавирусом — нестандартная. Значит, и решения нужно стараться принимать нестандартные. В любой кризис нужно нестандартно мыслить и нестандартно что-то решать.

Если будем стремиться к тому, чтобы заработать, то это будет стремление и поддержать клубы. Заработать можно договором и с телевидением, и с букмекерами. Если кто-то потянет такой проект, заплатит командам, тогда нужно обязательно доигрывать сезон.

О минусах не хотелось бы говорить, а вот плюсов много. Тут надо отметить, что у РФС и РПЛ есть опыт проведения краткосрочных соревнований. Были проведены два турнира в Катаре и Австрии. И это было востребовано.

А сейчас, в период пандемии, это тем более будет интересно зрителям, соскучившимся по футболу. Сейчас с хорошим спортивным контентом объективно тяжело, и, думаю, телевидение захочет купить этот условный «Дом-2» в футболе. Почему нет?