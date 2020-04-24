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Гендир «Уфы»: «Телевидение захочет купить условный „Дом-2“ в футболе»

вчера, 10:31

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов раскрыл в подробностях свое предложение по возобновлению сезона РПЛ, приостановленного из-за пандемии коронавируса.

Один из вариантов может выглядеть так: команды собираются в одном месте. Даже необязательно на юге России — в Краснодаре или Сочи, это может быть и Москва. Команды живут в гостиницах. Они изолированы, должна быть нормальная логистическая цепочка до арены, где проходят матчи.

Самое главное в этой идее — что? Востребованность продукта. Мы не должны играть ради фактического окончания чемпионата. Если такой формат будет продаваться, если он будет нужен телевидению, спонсорам, то за такую возможность нужно цепляться. Нужно постараться заработать.

Вся эта ситуация с коронавирусом — нестандартная. Значит, и решения нужно стараться принимать нестандартные. В любой кризис нужно нестандартно мыслить и нестандартно что-то решать.

Если будем стремиться к тому, чтобы заработать, то это будет стремление и поддержать клубы. Заработать можно договором и с телевидением, и с букмекерами. Если кто-то потянет такой проект, заплатит командам, тогда нужно обязательно доигрывать сезон.

О минусах не хотелось бы говорить, а вот плюсов много. Тут надо отметить, что у РФС и РПЛ есть опыт проведения краткосрочных соревнований. Были проведены два турнира в Катаре и Австрии. И это было востребовано.

А сейчас, в период пандемии, это тем более будет интересно зрителям, соскучившимся по футболу. Сейчас с хорошим спортивным контентом объективно тяжело, и, думаю, телевидение захочет купить этот условный «Дом-2» в футболе. Почему нет?

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Все комментарии
League1
League1
вчера в 21:12, ред.
Кто эти обезьяны, которые смотрят дом 2 ?.Из каких трущоб их выловили и посадили перед этим дуроящиком?
Jin-Ho
Jin-Ho
вчера в 12:00
Одни желания, посмотрим
112910415
112910415
вчера в 11:57
есть о чем подумать
DanjaG
DanjaG
вчера в 11:42
Так и тянет его в Москву - рассадник заразы.
beefs
beefs
вчера в 11:22
вот вам и ответ зачем нам футбол и футбольная ли страна Россия
drug01
drug01
вчера в 11:10, ред.
Интересные мысли? Желание закончить чемпионат по спортивному одобрительно, но вот чтобы спонсоры были в выигрыше сложно. Команды будут играть на результат, а смогут ли они показать игру? Таков будет интерес.....В ДОМ -2 там другие игроки и другие интересы!!!!
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 10:54
самоизоляция конечно дело серьёзное))) но чтобы на столько сильно накрыло))))
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 10:51
Уфу кроме Уфы и смотреть никто не будет.
чемпионство с душком
чемпионство с душком
вчера в 10:46
Дом-2 уже Газпром купил
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
вчера в 10:44
    Звезда по имени Солнце
    Звезда по имени Солнце
    вчера в 10:35
    После предложения Газизова организовать турнир в городе эпицентре, в Москве заражённых больше чем по всей России вместе взятых, я понял, что он с умом явно не дружит.
    Хотя есть версия, что он пошлёт туда резервный состав, а так как все заболеют, то основа останется только у Уфы и их объявят чемпионами. Версия конечно бредовая, но она могла быть в голове у Газизова.
    Youngberg
    Youngberg
    вчера в 10:31
    хочет пусть покупает
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