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Лунёв: «Я реально считаю Ганчаренко гением»

вчера, 06:57

Голкипер «Зенита» Андрей Лунёв рассказал о своём дебюте в Премьер-Лиге и поделился мнением о главном тренере ЦСКА Викторе Ганчаренко, под руководством которого он выступал за «Уфу».

Перед своим дебютом в Премьер-Лиге я поначалу был уверен, что выйду и не испорчу. На тренировках всё получалось, чувствовал уверенность в себе. Единственное, был психологический момент: долго шёл — и вот оно. Главное, по большому счёту, не обоср*ться.

У нас тренером был Виктор Ганчаренко, и я реально его считаю гением. Он подошёл ко мне и говорит: «Слушай, Лунь, просто подсказываешь защитникам, что им делать, и всё. Ничего не придумывай, и всё будет нормально». И волнение как рукой сняло. Вышел, поймал мяч, пошла уверенность, и начал получать удовольствие.

Лунёв также признался, что поставил перед собой цель перейти в европейский топ-чемпионат.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 23:03
Вина Витька в том , не посадил парня на лавку. Два года назад , когда ЧР летом только начался, Чалов был мертвым. Но стоило заявить Нисимуру, так парня как будто подменили, раззабивался, только вынимай. Ему нужен стресс, а иначе удачи не видать. И стресс должен обеспечить Витя и никто другой.
Mi6
Mi6
вчера в 23:02
Хорошо хоть он один так считает
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 22:52
А мы не выход ищем и анализируем. Мы обсуждаем тему вины ВМГ в "закрепощении" Чалова. Бывают ситуации , когда выход не в руках тренера. Кто виноват в провале Базелюка.? Может быть и Чалов также кончит?
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 22:42
Ну и где логика??? На лавку нельзя , хуже будет, а на поле толку нет....выход???
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 22:28
В одном. Не ВМГ виноват в "закрепощении" Чалова. А только он сам из-за несостоявшегося трансфера. Я не думаю, что если бы ВМГ посадил его на лавку Федя бы "раскрепостился" Могло быть еще хуже.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 21:55, ред.
Витек велел подождать, что то у него не срабатывает раскрепощение. Если бы у любого другого нападающего было столько же игрового времени, он бы точно прибавил. А Федя смотрится все хуже и хуже.
Я одного не пойму , в чем ты меня убедить хочешь???
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 20:12
А разве трансфер феди ВМГ сорвал? Нет. Значит не ВМГ его закрепостил. Я прав, нет?
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 17:59
В итоге я прав?!?
Суеверный
Суеверный
вчера в 14:46
Ганчаренко конечно не гений. А вот мотиватор возможно хороший. Всех благ ему и нашей команде.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ SSPZ (раскрыть)
вчера в 14:37
Разумеется не станет, тем более, что слова Лунева - это обычный слэнг. Так у нас принято называть людей, которые сделали что - то хорошее в адрес другого человека. Неужели это не понятно. Буквально не надо понимать. У нас в РПЛ ни у кого нет шансов стать даже хорошим тренером.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 14:34
Ты не прав. Если считать , что Федя сдулся из-за сорвавшегося трансфера, то причем тут ВМГ? Он, конечно не гений, тренер-середняк, как и все у нас в РПЛ.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ dzvinka (раскрыть)
вчера в 14:33
В этом смысле такие "интеллектуалы" как Карпин, Божович, Мусаев , Семин вообще Сокрыты, как по поведению , так и по "крылатым" высказываниям.? Нет у нас в РПЛ ни тренеров-гением, ни тренеров-интеллектуалов, так одни середняки-ремесленники без минимальных знаний психологии человека.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Vancho-Rotor (раскрыть)
вчера в 14:30
Ну да!!! Этого раскрепостил, а Чалова закрепостил, парень год очухаться не может!!!
SSPZ
SSPZ
вчера в 13:56
оттого, что Лунёв считает Гончаренко гением, Гончаренко гением не станет
Leningrad 84
Leningrad 84
вчера в 13:53
Гений не гений, но тренер уже с опытом (не смотря на молодость) и довольно успешный.
Дважды чемпион Белоруссии как игрок и 6-кратный как тренер (причем 6 лет подряд!), да и два серебра с ЦСКА тоже дорогого стоят.
dzvinka
dzvinka
вчера в 13:12, ред.
реально, слова гения...
"слыш косой, ей ты, ниче не выдумывай"
а как к судьям забыкует "ты че бл"- так не иначе как сам Аристотель вышел к нам)))
ахахахаха
какой гений - такие и ученики.
Legend 6
Legend 6 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 13:09
Ну да, и колено выставлять)
Сп62
Сп62 ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 12:18
Лунёв привёл пример, как один из эпизодов в его жизни. Не надо зацикливаться на одном предложении. Смотри шире.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 12:01
Я так и не понял, в чем же гениальность г-на Ганчаренко ? В том, что он сказал Луневу слова, с которыми знаком любой голкипер, играющий на первенство района? Всё же наши футболисты порой неадекватны в своих высказываниях.
нечитайло
нечитайло
вчера в 11:31
Вам виднее
Binger
Binger
вчера в 11:28
Гений четвертого места.
cska1948
cska1948
вчера в 11:20
Правильные слова тренера перед дебютом для игрока значат многое. Вот Ганчаренко нашёл такие слова, которые Лунёв будет помнить всю жизнь.
oFANATo
oFANATo ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 10:52
👍👍👍
ЧиП
ЧиП
вчера в 10:28
Он тест на коронку сдавал?)
makkie
makkie
вчера в 09:51
Только сейчас Лунёв и поймать мяч - это антонимы :)
dino-hsv
dino-hsv
вчера в 09:38
"рвать 63"
"не 79аться"

сразу видно, что человек в культурную столицу переехал :)
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 09:17
Гений футбола....)
Faustello
Faustello
вчера в 09:17
Гений дранниковый))
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 08:47
Для Уфы может и гений, для Облякова папа а вот у нас не совсем всё гениально получается.
beefs
beefs
вчера в 08:19
Лунев совсем упал в моих глазах
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