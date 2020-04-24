Лунёв: «Я реально считаю Ганчаренко гением»

Голкипер «Зенита» рассказал о своём дебюте в Премьер-Лиге и поделился мнением о главном тренере ЦСКА , под руководством которого он выступал за «Уфу».

Перед своим дебютом в Премьер-Лиге я поначалу был уверен, что выйду и не испорчу. На тренировках всё получалось, чувствовал уверенность в себе. Единственное, был психологический момент: долго шёл — и вот оно. Главное, по большому счёту, не обоср*ться.

У нас тренером был Виктор Ганчаренко, и я реально его считаю гением. Он подошёл ко мне и говорит: «Слушай, Лунь, просто подсказываешь защитникам, что им делать, и всё. Ничего не придумывай, и всё будет нормально». И волнение как рукой сняло. Вышел, поймал мяч, пошла уверенность, и начал получать удовольствие.