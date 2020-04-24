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Ловчев: «Почему нужно много времени, чтобы доиграть восемь туров РПЛ?»

вчера, 08:22

Бывший игрок «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев в своем телеграм-канале порассуждал о возобновлении чемпионата России, который был прерван из-за пандемии коронавируса.

Продолжается обсуждение, как доиграть национальные чемпионаты после окончания карантина. Я — про чемпионат российский.

Понятно: клубы, которые внизу таблицы, хотят закончить турнир, чтобы никто не вылетел. Лидеры — завершить сезон и распределить призовые места. Но осталось восемь туров, что-то ещё может измениться. И мне непонятно, почему столько матчей надо доигрывать на протяжении долгого времени.

У меня есть несколько примеров. Про один из них — с одесским «Черноморцем» — уже писал здесь. В 1970-м из-за эпидемии холеры в городе они не играли больше месяца. А потом за 40 дней провели 11 игр. То есть играли каждый четвёртый день. Да, вылетели в итоге, но они с начала сезона в аутсайдерах шли.

А ещё посмотрел расписание сборной СССР на Олимпиаде в Мюнхене в 1972-м. Оказывается, весь олимпийский турнир мы провели за 15 дней. Там было семь матчей, если не ошибаюсь. Вот статистика: Рудаков и Капличный провели по семь игр, Хурцилава, Заназанян, Еврюжихин и я — по шесть, Блохин — пять…

Это всё-таки не предсезонный турнир, а футбол на Олимпиаде. Играли — ничего страшного не произошло, стали бронзовыми призёрами. Так что ничего страшного и в том, что в таком режиме придётся доигрывать чемпионат, тоже не вижу.

Ранее Ловчев поздравил экс-тренера красно-белых Массимо Карреру с 56-летием и поделился мнением о его заслугах на посту наставника московской команды.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 19:30
Так я только за!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 19:05
Кому щас легко? Работяги не менее тяжёлым трудом зарабатывают гораздо меньше этих миллионеров. Пускай отрабатывают свою зарплату...
Adepta
Adepta
вчера в 13:37
Нужно доиграть и всё.
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 12:23
Ловчев - нарушаешь политику партии !
Царь сказал - коронавирус , значит сидеть дома и молчать, пока не разрешат говорить.
Clavан
Clavан
вчера в 11:40
А что делать?
cska1948
cska1948
вчера в 11:34
Сегодня, когда эпидемия в России ещё не достигла своего пика, рассуждать о том как доигрывать чемпионат равно гаданию на кофейной гуще. Всё зависит от того, когда закончится эпидемия и сколько времени останется до декабря. Тогда станет понятно. смогут ли и как именно доиграть этот чемпионат без ущерба предстоящему сезону.
oFANATo
oFANATo
вчера в 11:06
Ловчев: «Почему нужно много времени, чтобы доиграть восемь туров РПЛ?»

Сейчас тебе Глушаков ответит, почему нужно много времени, жди.
LOpp
LOpp
вчера в 10:36
Действительно, зачем много времени. Вон на матч ТВ лигу чемпионов в киберфутболе уже доиграли.
STVA 1
STVA 1 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 10:28
Так потом на срач тв эксперДы будут говорить что команды жутко устали, уже после трёх игр)))
mihaluch
mihaluch
вчера в 10:16
На мировой рекорд идти надо,играть через день. Тогда можно закончить чемпионат меньше чем за месяц.
Footbolista
Footbolista
вчера в 09:32
При таком графике застоявшиеся кони и ожиревшие бомжи вылетят в пердив как Черноморец...
Литейный 4
Литейный 4
вчера в 09:31
Два на третий день вполне реально. Москвичам вообще половина матчей никуда летать не надо. Гыгыгы
Алексей Филин
Алексей Филин
вчера в 09:29
Играть каждый 4й день по матчу это уже давно норма в европе,надо доигрывать даже без зрителей.В этом сезоне они не должны соскочить от пердива.
Алексей Филин
Алексей Филин ответ cska vperiod (раскрыть)
вчера в 09:27
Определенно да!!!
beefs
beefs
вчера в 09:22
легко говорить, вот летать и играть тяжелее
drug01
drug01
вчера в 09:07
Если Ловчев вышел значит скоро будет футбол!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 08:59
Просто наши пешеходы привыкли играть раз в неделю. Месяц-полтора поиграют в плотном режиме, живы будут...
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 08:49
Да за те деньги, что получают футболисты в РПЛ можно и через два дня матчи играть.
ДСА
ДСА
вчера в 08:49
Что сейчас толку что-то обсуждать, когда конца вируса не видно.
VIPded
VIPded
вчера в 08:43
Было бы желание, а доиграть можно. И нужно!!!
112910415
112910415
вчера в 08:32
травмы, недостаток времени на восстановление ..
тяжело будет
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 08:28
Жека говоря про аутсайдеров включает ли в их число спартак вот, что интересно.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 08:25
сегодня ловчев говорит разумно)))
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 08:25
Месяца с небольшим хватит вполне.
ОПС
ОПС
вчера в 08:23
Ла все нормально по срокам будет.
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