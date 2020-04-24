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Безлихотнов: «Надеюсь, нам разрешат заявляться вне трансферного окна»

вчера, 08:13

Полузащитник «Армавира» Никита Безлихотнов рассказал о дальнейшем развитии событий после решения руководства клуба сняться с ФНЛ.

В данный момент задолженности перед игроками есть, но до 30 апреля их обещали закрыть. Как будет — не знаем. Вообще за то время, что я в команде, нас не обманывали. Вера руководству есть.

Разрешат ли игрокам «Армавира» трудоустроиться вне регистрационного периода? Как почти и у всех, мой контракт до 18 мая. Разумеется, обсуждаем эту тему с ребятами. Думаю, в РФС должны подумать об этой истории: надеюсь, нам разрешат заявляться вне трансферного окна. Однако сначала надо разобраться здесь. Пока нет понимания ни с тем, что будет в «Армавире», ни с тем, когда начнется сезон.

Предложения от других клубов есть. Но комментировать пока не могу.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 10:22
не думаю)) но надежда есть
SHMEL
SHMEL
вчера в 09:25
По стране сейчас многие без работы остались, им так же не сладко. Удачи в поиске нового клуба.
ОПС
ОПС
вчера в 09:22
Ничего страшного нет, тем более в наше время.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 08:47
Годами придется теперь зарплату выбивать.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 08:27
Должны разрешить. Ситуация вполне решаема.
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 08:25
Что будет с Армавиром и так ясно.
SSPZ
SSPZ
вчера в 08:13
почему бы и нет
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