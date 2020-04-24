Безлихотнов: «Надеюсь, нам разрешат заявляться вне трансферного окна»

Полузащитник «Армавира» рассказал о дальнейшем развитии событий после решения руководства клуба сняться с ФНЛ .

В данный момент задолженности перед игроками есть, но до 30 апреля их обещали закрыть. Как будет — не знаем. Вообще за то время, что я в команде, нас не обманывали. Вера руководству есть.

Разрешат ли игрокам «Армавира» трудоустроиться вне регистрационного периода? Как почти и у всех, мой контракт до 18 мая. Разумеется, обсуждаем эту тему с ребятами. Думаю, в РФС должны подумать об этой истории: надеюсь, нам разрешат заявляться вне трансферного окна. Однако сначала надо разобраться здесь. Пока нет понимания ни с тем, что будет в «Армавире», ни с тем, когда начнется сезон.

Предложения от других клубов есть. Но комментировать пока не могу.