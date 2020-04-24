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Арбитр Сухой назвал самого вежливого футболиста РПЛ

вчера, 16:18

Арбитр российской Премьер-Лиги Алексей Сухой рассказал, кто из футболистов всегда вежлив по отношению к судейской бригаде.

Сергей Рыжиков. Годы идут, но его поведение не меняется. Очень доброжелательный. Перед игрой всегда пожелает хорошей работы, а после — поблагодарит. Бывало даже такое, что допускали ошибки не в пользу его команд, но он подходил: «Ну, ничего, ребята, сегодня не ваш день». Плохого от него не слышал.

Что касается тренеров, то перед матчем-то все адекватно ведут себя, здороваются. Если результат хороший, подойдут, поблагодарят за игру. Если нет — начинаются вопросы. И я их не виню. Тренерам ведь сложнее всех. Они дают установку подопечным и больше ничего сделать не могут. Поэтому у всех бывают эмоциональные срывы. В судейскую поговорить уже никто не заходит, это просто запрещено.

Ранее Сухой рассказал, что сталкивался с угрозами в свой адрес от игроков на футбольном поле.

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Все комментарии
Конфедерат
Конфедерат ответ Kosmos58 (раскрыть)
вчера в 19:14
Вернблум, хотя он скорее просто псих
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 19:10
А кто хам и матерщинник? Озвучте, пжлс.
swift stream
swift stream
вчера в 18:30
К чему это вообще замутили?
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 17:43, ред.
и не стыдно в глаза то смотреть?? ))))))))))))хотя о чём это я))
Jin-Ho
Jin-Ho
вчера в 17:28
Неплохой судья Сергей Рыжиков
mihaluch
mihaluch
вчера в 17:19
Вежливо полают подальше.
Climent
Climent
вчера в 17:15
Бывают еще такие.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 16:58
Судья: брал, беру и буду брать!
shlomo
shlomo
вчера в 16:39
У каждого мвое мнение
NEADEKVAT
NEADEKVAT
вчера в 16:34
У каждого свои причуды
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:28
С чемоданчиками заходить тоже было запрещено, но ведь гинер заходил!
И что характерно, результат -то ведь давали. Натхо даже 10 туров лидировал в списке бомбардиров...
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 16:25
В судейскую заходит только федун и обязательно с чемоданчиком.
волгодон 2
волгодон 2
вчера в 16:23
заходить-не заходят,но заносы как-то же производят..)
beefs
beefs
вчера в 16:19
а кто бьет по...?
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