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Обляков: «Нынешний сезон нужно доиграть в любом случае»

вчера, 15:42

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков поделился мнением о том, стоит ли доигрывать сезон-2019/20 в РПЛ на фоне пандемии коронавируса. 

Думаю, что нужно доиграть в любом случае. Даже если придется играть без зрителей, потому что время уходит, и надо успеть закончить. Поэтому ждем возможности начать играть и надеемся только на лучшее.

Физически себя прекрасно чувствую, никаких проблем нет. Выполняю в полном объеме задания нашего тренера по физподготовке Паулино Гранеро. Занимаюсь с резинками, с фитболом, работаю каждый день на беговой дорожке. Поэтому готов отлично. Конечно, хочется позаниматься с мячом, поиграть на поле. Жду возобновления сезона с нетерпением. Надеюсь, скоро вся эта ситуация пройдет, и мы снова будем тренироваться в нормальном режиме. Хочется побыстрее вернуться и включиться в привычный ритм.

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Все комментарии
zsb1961
zsb1961
вчера в 17:23
Это и так понятно!
Valeleo
Valeleo
вчера в 17:17
Раз Обляков сказал, то нужно.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 16:06
Все знают, что надо доиграть, но не все знают, как.
Red blu
Red blu
вчера в 16:00
Доиграть конечно надо, но вот когда это получится?
beefs
beefs
вчера в 15:52
нужно доиграть для телевидения, или для зрителей?
oFANATo
oFANATo
вчера в 15:49
Все ждут.

Но пока ещё на плато эпидемии да же не вышли.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 15:46
ваня дело говорит))))
Clavан
Clavан
вчера в 15:43
Что из этого выйдет скоро увидим.
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