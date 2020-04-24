Обляков: «Нынешний сезон нужно доиграть в любом случае»

Полузащитник ЦСКА поделился мнением о том, стоит ли доигрывать сезон-2019/20 в РПЛ на фоне пандемии коронавируса.

Думаю, что нужно доиграть в любом случае. Даже если придется играть без зрителей, потому что время уходит, и надо успеть закончить. Поэтому ждем возможности начать играть и надеемся только на лучшее.

Физически себя прекрасно чувствую, никаких проблем нет. Выполняю в полном объеме задания нашего тренера по физподготовке Паулино Гранеро. Занимаюсь с резинками, с фитболом, работаю каждый день на беговой дорожке. Поэтому готов отлично. Конечно, хочется позаниматься с мячом, поиграть на поле. Жду возобновления сезона с нетерпением. Надеюсь, скоро вся эта ситуация пройдет, и мы снова будем тренироваться в нормальном режиме. Хочется побыстрее вернуться и включиться в привычный ритм.