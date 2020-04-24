«Стыдно за восьмое место». Слово капитану «Спартака»

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вчера, 12:12

Георгий Джикия поделился мнением о возобновлении РПЛ , оценил уход Шюррле, а еще сравнил Месси и Роналду. «Соккер.ру» предоставляет трибуну кэпу «Спартака».

О возобновлении чемпионата России:

Думаю, хватит дней 45, чтобы доиграть РПЛ . Все наши клубы уже вылетели из еврокубков, осталось сыграть 8 туров в чемпионате. Это спокойно можно осилить за 40-45 дней, играя, скажем, один раз в пять дней. Да, есть еще Кубок России, но там осталось сыграть три матча, то есть каждая команда может провести максимум две игры. Вот европейским грандам сложнее. Понимаю игроков «Барселоны», которые не в восторге от того, что придется играть летом раз в три дня. У них же еще Лига чемпионов.

О карантине:

Соблюдаю все правила, карантин не нарушаю, но признаюсь, что приходилось выезжать по личным делам, были неотложные бытовые вопросы. Оформил справку, все сделал, как положено. Пусть все будут спокойны. Но не дай Бог еще пару месяцев карантина… Оптимистичные новости приходят из Германии, где уже потихоньку начинают тренироваться.

Понятно, что там другая ситуация, но надеюсь, они зададут этот темп, и скоро у нас тоже появится возможность проводить занятия вместе, пусть даже поначалу малыми группами и со всеми мерами предосторожности. Мы ждем конференцию РПЛ , которая состоится 27 апреля. Должна появиться конкретика. Я уже так одичал, что буду просто счастлив, если сможем собираться по 4-5 человек для тренировок. Главное, чтобы компания подобралась хорошая и веселая (смеется).

Об общении с одноклубниками:

Мы постоянно на связи в чате. Сегодня звонил Гапонов, связывались с Умяровым, недавно общался с Тилем — ему нужно было решить кое-что в Москве. Вот сейчас хотим организовать небольшой турнир в FIFA . Помимо основного чата, у нас есть еще уменьшенный чат, куда входит определенная группа футболистов — называется «Кушать идем». Списываемся, чтобы иногда собраться у экранов гаджетов и вместе покушать.

О восьмом месте «Спартака»:

Конечно, стыдно за восьмое место «Спартака»! Конечно, мы недовольны. Никто в команде не рад такому турнирному положению. Возобновление чемпионата для меня как для капитана и для моей команды — это прежде всего шанс исправить ситуацию. Если мы закончим на восьмом-девятом месте, нас это еще больше расстроит. Будем думать, что был шанс исправить ситуацию, но мы не смогли.

О переносе чемпионата Европы:

Конечно, я расстроился, что этим летом не будет Евро. Очень ждал этого момента, потому что серьёзно готовился, хотел показать себя на первом большом международном турнире. К тому факту, что турнир перенесли, я отнёсся с пониманием, потому что ситуация намного глобальнее. Решить её важнее.

О капитанской повязке:

Я недавно узнал, как расшифровывается ДНК. Джикия — Наш Капитан. Ха-ха. Это все шутки, конечно, но я реально чувствую себя капитаном «Спартака», все-таки мне уже довольно давно доверили повязку. Хотел бы стать капитаном сборной России? Давайте не будем забегать вперед.

О команде, в которую никогда бы не перешел:

С уважением отношусь ко всем командам. Одному футболисту как-то такой же вопрос задали, он назвал команду, в которой никогда не стал бы играть, а его потом завалили комментариями: «Как будто тебя тут кто-то ждет!» В общем, я понял, что на такие вопросы лучше вообще не отвечать.

Об уходе Андре Шюррле:

Считаю, что уход Шюррле ослабит «Спартак», как и расставание с Мельгарехо. Когда Андре был в форме и играл, все прекрасно видели, на что он способен. Шюррле — огромный авторитет в раздевалке, особенно среди иностранцев, которых он объединял. Из всех игроков «Спартака» он больше всех повидал и выиграл, так что его уход будет достаточно ощутим.

Об Андрее Ещенко:

Ещенко 36 лет, но я думаю, что он планирует играть еще пять-семь лет. У него такое здоровье! Андрей — огромный молодец, следит за собой. Русский Криштиану? Ну, с Кришем я бы его сравнивать не стал. Ещенко действительно является примером для многих и не только в «Спартаке». Его знают во всех командах РПЛ , все от него просто в шоке.

О самом сложном оппоненте в РПЛ :

Назову Кокорина. Со Смоловым тоже тяжело. А третий… Понятно, что Дзюба силен, особенно трудно против него играть в штрафной, но на первом месте все-таки Кокорин.

О Кокорине и Соболеве:

Смог бы я убедить Кокорина перейти в «Спартак»? Так ведь Соболев будет против. Будет ревновать, завидовать… Он ведь считает, что является нападающим №1 в России. Хотя на самом деле мы его взяли под свое крыло, чтобы не пропал вообще. Но если без шуток, он нормальный парень, мы хорошо общаемся, даже состоит в группе «Кушать идем».

О своем будущем:

Некорректно говорить о командах, в которые я бы хотел попасть. Конечно, хочу поиграть в Европе, но меня туда никто не зовет. Нравится итальянский чемпионат. И итальянская кухня мне тоже близка!

О кумирах:

Любимый защитник из чемпионата Италии — Джорджо Кьеллини. У меня даже есть его футболка. А кем я вообще восхищаюсь, так это Каннаваро. Мало того, что он крутой защитник, так еще и «Золотой мяч» выиграл. И это в то время при тех футболистах — один другого лучше. Просто невероятно!

О споре:

Перед началом сезона я поспорил с Мурадом Латиповым, что забью в этом чемпионате 3 гола. Если не забью, то придется побриться налысо. Пока у меня только один гол, но впереди 8 туров. Если время будет поджимать, то придется бить пенальти, тем более штатных пенальтистов у нас нет.

О Лионеле Месси и Криштиану Роналду:

Они оба невероятно крутые! Я не понимаю, когда их начинают сравнивать и ищут какие-то изъяны в одном, чтобы поставить на первое место другого. Они оба топы, вот и все. Зачем кого-то выделять? И это уж точно некорректно делать Георгию Джикия. Как я могу сравнивать Месси и Роналду? Кстати, они оба выиграли у меня со счетом 1:0, когда мы встречались с Аргентиной и Португалией.

О «Доме-2»: