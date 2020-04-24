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Беляев — о пандемии коронавируса: «Такого никто не мог предвидеть»

вчера, 15:17

Защитник тульского «Арсенала» и сборной России Максим Беляев рассказал о том, как проводит свободное время на карантине.

Сложный период не только для футболистов, но и для всего мира. Пандемия коронавируса — такого никто не ожидал и не мог себе предвидеть. Немного не по себе. Сейчас мы живем в ожидании, что в ближайшее время все это закончится, а жизнь станет такой же, какой была до вируса.

Чем занимаюсь в карантине? Моя жена Кристина достаточно хорошо знает итальянский язык. Во время карантина обучает меня. Из нее получается хороший учитель: беру у Кристины уроки итальянского, быстрыми темпами овладеваю языком. Кроме итальянского, изучаю историю России, подошел к освобождению Руси от монголо-татарского ига. Еще смотрим сериалы, стараемся выходить на улицу: погулять рядом с домом с собакой.

Как профессиональному спортсмену в таком режиме поддерживать физическую форму? Знаете, здесь понятие формы очень растяжимое. Чтобы просто мышцы не атрофировались, можно выполнять какие-то банальные упражнения: пресс качать, стоять в планке и отжиматься. Футбол — это движение, а в квартире, сами понимаете, какое может быть движение? Выполняю каждый день ту программу, которую нам расписали тренеры.

Ранее стало известно, что форвард тульского «Арсенала» помог своей деревне продуктами.

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Все комментарии
Mikki
Mikki ответ holms918 (раскрыть)
вчера в 17:25, ред.
Скорее всего, отправить сможем только после окончания пандемии, ну или как минимум, режима изоляции. Уже предупреждали об этом.
mihaluch
mihaluch
вчера в 16:18
Всё до банального просто.
SSPZ
SSPZ ответ VAN ARM (раскрыть)
вчера в 16:01
К сожалению, не все переживут, и это очень печально.
oFANATo
oFANATo
вчера в 15:51
Молодец на самоизоляции повышает знание иностранного языка.
Может потом по жизни и пригодится
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 15:50
Не жалуйтесь, отдыхаете, водку с пивом глушите а зарплата идёт пусть даже слегка заниженная.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 15:39
пережили многое -переживём и это!)))
ДСА
ДСА
вчера в 15:38
Перестарались с карантинными мерами.
holms918
holms918
вчера в 15:33
Что то футболка не приходит.
AgentART
AgentART
вчера в 15:29
Нужно пройти этот этап.
beefs
beefs
вчера в 15:18
в этом он прав
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