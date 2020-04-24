Беляев — о пандемии коронавируса: «Такого никто не мог предвидеть»

Защитник тульского «Арсенала» и сборной России рассказал о том, как проводит свободное время на карантине.

Сложный период не только для футболистов, но и для всего мира. Пандемия коронавируса — такого никто не ожидал и не мог себе предвидеть. Немного не по себе. Сейчас мы живем в ожидании, что в ближайшее время все это закончится, а жизнь станет такой же, какой была до вируса.

Чем занимаюсь в карантине? Моя жена Кристина достаточно хорошо знает итальянский язык. Во время карантина обучает меня. Из нее получается хороший учитель: беру у Кристины уроки итальянского, быстрыми темпами овладеваю языком. Кроме итальянского, изучаю историю России, подошел к освобождению Руси от монголо-татарского ига. Еще смотрим сериалы, стараемся выходить на улицу: погулять рядом с домом с собакой.

Как профессиональному спортсмену в таком режиме поддерживать физическую форму? Знаете, здесь понятие формы очень растяжимое. Чтобы просто мышцы не атрофировались, можно выполнять какие-то банальные упражнения: пресс качать, стоять в планке и отжиматься. Футбол — это движение, а в квартире, сами понимаете, какое может быть движение? Выполняю каждый день ту программу, которую нам расписали тренеры.