ГлавнаяНовости

Калиниченко: «Алешандре хотел, чтобы Романцев дал ему сыграть с „Реалом“»

вчера, 13:19

Бывший полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко рассказал о недолгом пребывании в команде экс-защитника сборной Бразилии Алешандре.

Летом 2000 года пошли слухи, что к нам везут защитника из Бразилии, чуть ли не звезду, сборника. Команда об этом знала. Вместе с ним приехал Маркао. Их представили команде, но вроде бы без всяких громких слов. Алешандре же сразу получил травму, начал бегать по кругу. Бегал очень долго. Потом в один день – вроде бы перед «Реалом» – подходит к Романцеву и говорит: «Коуч, всё супер. Я восстановился, готов играть». Это, если не ошибаюсь, тоже перед всей командой было. Футболисты посмеялись: у парня явно было не всё в порядке с весом, пятая точка, простите, как три пассажирских состава размером. Да и на тренировках в общей группе, которые он успел провести, никого не впечатлил. А тут – готов играть!

Иваныч посмотрел на Алешандре удивлённо и мягко сказал, что иди, мол, продолжай по кругу крутиться. Зато на кубковую игру с «Соколом» спустя время его поставил: «Если готов – вперёд!» Занял Алешандре ответственную позицию в центре обороны. Итог – мы уступили 1:3 в «Лужниках», а Федя (Андрей Федьков. – Прим.) нам три навалял. Я уж и не помню ту встречу, но что какие-то голы забивались из-под Алешандре – это однозначно.

Также недавно Калиниченко поделился мнением об игре защитника «Зенита» Дугласа Сантоса, назвав трансфер игрока одним из топовых приобретений питерской команды. 

Все новости
Деменко: «УЕФА надо дать чёткие требования всем лигам»
Сегодня, 04:00 Комментарии2
Б. Игнатьев: «Никаких вопросов ко второму месту „Локо“ быть не должно»
Сегодня, 02:49 Комментарии2
Силкин: «Сезон нужно однозначно доигрывать»
Сегодня, 01:22 Комментарии3
Кокорин: «Сейчас бы меня не вызвали в сборную России»
Вчера, 23:16 Комментарии11
Аршавин: «„Зениту“ нужно продавать Азмуна»
Вчера, 21:35 Комментарии12
Зырянов: «Меня трясло перед первым матчем с „Баварией“»
Вчера, 21:33 Комментарии17
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Борис Ивашкович
Борис Ивашкович
вчера в 17:40
Как же тогда с такой "пятой точкой" играл за сборную?
Jin-Ho
Jin-Ho
вчера в 16:25
Многие хотят сыграть с Реалом
swift stream
swift stream
вчера в 15:42
Обидели человека в спартаке.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 15:37
Для него это был матч жизни
Valeleo
Valeleo
вчера в 15:37
Кто это?
Mangur
Mangur
вчера в 14:38
Комментарии излишни.
mihaluch
mihaluch
вчера в 14:11
Ну и что он тут ударился в воспоминания.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 14:01
много чего многие хотят, но не всегда желания совпадают с возможностями
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 13:49
Можно подумать, что больше никогда трюльник не получали?!?
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
вчера в 13:34
Семь часов перебор. Точнее недобор. В семи часах бывает большая концентрация новостной шелухи, а сбиваться на полуфлуд не хотелось бы. Оптимально - 12 часов.
13ROS13
13ROS13
вчера в 13:26
К чему это все выставлять?
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 13:26
То, что уступили 1-3 никого не удивляет.
beefs
beefs
вчера в 13:23
воспоминания всегда приятны
Comdiv
Comdiv
вчера в 13:22
Врспоминания бывшего спартаковца.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100