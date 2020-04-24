Селюк: «Смерть Самохвалова на совести Кикнадзе»

Футбольный агент Дмитрий Селюк ответил на обвинение в неверной интерпретации относительно смерти защитника «Казанки» со стороны генерального директора «Локомотива» Василия Кикнадзе.

Селюк ранее подверг критике руководство «Локо» за халатное отношение к своим игрокам. Полтора года назад в «Локомотиве» умер 18-летний футболист Алексей Ломакин.

Я реально удивлён реакцией Кикнадзе. Мне как раз стыдиться нечего. Я хочу заострить внимание на этой проблеме, чтобы подобное не случилось с другими ребятами. Он говорит, что я преследую какие-то свои корыстные цели. Какие? Самохвалов не мой футболист. Я не собирался ловить хайп на такой трагедии.

Когда начинают говорить, что Кикнадзе не имеет отношения к Ломакину, а он по собственному желанию выпил и замёрз, то я хочу сказать, что за любого футболиста, подписавшего контракт, несёт ответственность сам клуб. И когда говорят, что Самохвалов взял ответственность на себя – это детский лепет. Ни одно уголовное дело этого не пропустит. Руководители реально знали о проблемах с сердцем. В своё время я в ЦСКА привёз одного футболиста, высокого, здорового. Его проверили и нашли проблемы с сердцем. Ровно через 15 минут он уже уехал из ЦСКА , тем более сердце у игрока не было больным, просто у африканцев оно другое.

Однозначно, для врача – это тюрьма, для Кикнадзе – или уголовная ответственность, или служебное несоответствие. Думаю, всем понятно, что Кикнадзе знал об этих проблемах. Надо говорить не «Позор Селюку», а наоборот – «Спасибо, что вы подняли эту проблему». Во всех футбольных клубах нужно сделать проверку, чтобы такого никогда не было. В отличие от Кикнадзе, который должен был инициировать расследование, я прошу провести расследование. Мне говорили, что такие вещи были в Европе, Астори умер. И сейчас уголовное дело до сих пор идёт, думаю врач там сядет в тюрьму.

Я бы предложил пригласить на телевидение кардиолога, юриста, следователя и провести круглый стол на эту тему. Руководители такого уровня, как Кикнадзе, несут ответственность и должны сами в этой ситуации подать в отставку. Смерть этого парня на его совести. Кикнадзе придётся до конца своей жизни жить с тем, что человек практически погиб по его вине.