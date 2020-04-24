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Селюк: «Смерть Самохвалова на совести Кикнадзе»

вчера, 12:38

Футбольный агент Дмитрий Селюк ответил на обвинение в неверной интерпретации относительно смерти защитника «Казанки» Иннокентия Самохвалова со стороны генерального директора «Локомотива» Василия Кикнадзе.

Селюк ранее подверг критике руководство «Локо» за халатное отношение к своим игрокам. Полтора года назад в «Локомотиве» умер 18-летний футболист Алексей Ломакин.

Я реально удивлён реакцией Кикнадзе. Мне как раз стыдиться нечего. Я хочу заострить внимание на этой проблеме, чтобы подобное не случилось с другими ребятами. Он говорит, что я преследую какие-то свои корыстные цели. Какие? Самохвалов не мой футболист. Я не собирался ловить хайп на такой трагедии.

Когда начинают говорить, что Кикнадзе не имеет отношения к Ломакину, а он по собственному желанию выпил и замёрз, то я хочу сказать, что за любого футболиста, подписавшего контракт, несёт ответственность сам клуб. И когда говорят, что Самохвалов взял ответственность на себя – это детский лепет. Ни одно уголовное дело этого не пропустит. Руководители реально знали о проблемах с сердцем. В своё время я в ЦСКА привёз одного футболиста, высокого, здорового. Его проверили и нашли проблемы с сердцем. Ровно через 15 минут он уже уехал из ЦСКА, тем более сердце у игрока не было больным, просто у африканцев оно другое.

Однозначно, для врача – это тюрьма, для Кикнадзе – или уголовная ответственность, или служебное несоответствие. Думаю, всем понятно, что Кикнадзе знал об этих проблемах. Надо говорить не «Позор Селюку», а наоборот – «Спасибо, что вы подняли эту проблему». Во всех футбольных клубах нужно сделать проверку, чтобы такого никогда не было. В отличие от Кикнадзе, который должен был инициировать расследование, я прошу провести расследование. Мне говорили, что такие вещи были в Европе, Астори умер. И сейчас уголовное дело до сих пор идёт, думаю врач там сядет в тюрьму.

Я бы предложил пригласить на телевидение кардиолога, юриста, следователя и провести круглый стол на эту тему. Руководители такого уровня, как Кикнадзе, несут ответственность и должны сами в этой ситуации подать в отставку. Смерть этого парня на его совести. Кикнадзе придётся до конца своей жизни жить с тем, что человек практически погиб по его вине.

Напомним, что 22-летний воспитанник «Локомотива» умер во время тренировки из-за сердечной недостаточности. 

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Все комментарии
mars6791
mars6791
вчера в 19:01
Считаю в наше время надо разбирать такие случаи. Причина смерти, почему сердечная недостаточность, когда возникло заболевание и т.д., и т.п. . Спорт профессиональный , больное сердце и футбол несовместимы, надо разбираться. Если электрика убивает электроток , то начинается раследование, профессиональный риск, так и здесь в футболе - больное сердце это фактор риска.
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
вчера в 18:49
Такие случаи бывают.Умирают молодые и здоровые.Тут никто не виноват.
112910415
112910415
вчера в 17:28
трудная тема
волгодон 2
волгодон 2
вчера в 16:05
"Я не собирался ловить хайп на такой трагедии"
как-то не верится этому спекулянту
Ravshan878
Ravshan878
вчера в 15:51
Заявление на расследование Эдуарда Петрова. Кикнадзе преступник. Статья за убийство подопечного,тюрьму Воркута.
Adepta
Adepta
вчера в 15:39
Здесь правду говорит. Гробят людей, жажда наживы превыше.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 15:12
Селюк такой селюк 😄😁😆
Binger
Binger ответ Leningrad 84 (раскрыть)
вчера в 14:31
Он борется с Васей Уткиным за право лучшего демагога в российском футболе.
Leningrad 84
Leningrad 84
вчера в 14:28
Не понял только, какое отношение ко всему этому имеет испанский торговец черным деревом с хохлятской фамилией...
Суеверный
Суеверный
вчера в 14:27
Трагедия. И не стоит ее использовать. Это же не первый и надеюсь (от души) ПОСЛЕДНИЙ случай.Всем здоровья без различия в футболе, вероисповедании, etc. Медики то где были? Спартаку глушили бо дармовая.
NEADEKVAT
NEADEKVAT
вчера в 14:18
Так оно и есть. Очередной непричемыш в кожаном кресле.
Cap700
Cap700
вчера в 13:46
И то верно.
VIPded
VIPded
вчера в 13:35
Загоняли парня.. (((
Башмакоса
Башмакоса
вчера в 13:25
Виноваты все - руководство, врачи и парень. Тут даже отделять нельзя никого.
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
вчера в 13:24
Вообще не смогу понять тут тех, кто будет защищать Кикнадзе.

Он же прямым текстом сказал: "Мы знали об этой проблеме, знали, что у нас давно тренируется игрок с сердечной недостаточностью, просто у нас были врачи и если что мы наверное могли бы его спасти. А тут он умер дома, и мы не смогли помочь."

То есть вы чувствуете, что руководство "Локо" намеренно нарушало правила безопасности и подвергало опасности жизнь человека.

Врачам должно быть не просто стыдно за это, а, если никого за такое не накажут, будет абсолютный бред.
dzvinka
dzvinka
вчера в 13:18
конечно пацаненок ниче не решает, вина врача и руководителя врача - на лицо, особенно если проблемы были дигностированы ранее.
Тага Дага
Тага Дага
вчера в 13:16
Новая миссия. ..Хахол против грузина,где продолжение Утка против соловья...
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 13:10
Селюк сам то понимает о чём говорит?
"В своё время я в ЦСКА привёз одного футболиста, высокого, здорового. Его проверили и нашли проблемы с сердцем. Ровно через 15 минут он уже уехал из ЦСКА, тем более сердце у игрока не было больным, просто у африканцев оно другое".
То есть Селюк пытался втюхать ЦСКА человека с больным сердце, объясняя, что у африканцев оно другое?!
Да после таких слов можно на Селюку заводить несколько уголовных дел.
ermak6848
ermak6848
вчера в 13:09
не курсе дела не комментирую..
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
вчера в 12:58
    Duda Gigolaev Osetin
    Duda Gigolaev Osetin
    вчера в 12:45
    Соглашался с тем что он говорит, пока не прочитал про телевидение.. Когда приглашают на такие передачи как у Малахова диванных экспертом, то всё превращается в пустую болтовню, желание себя показать. Побеждает не истина, а тот, кто более красиво излагает мысли. Это всё ерунда. А тем более тут смерть человека, не надо это мусолить.

    Со смерти Астори прошло 2 года. Неужели надо изобретать велосипед, чтоб решить, виноват врач или нет?
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 12:45
    Селюк наведёт порядок в нашем футболе. И африканцев с особенными сердцами натащит ,и комиссию они все пройдут...
    VAN ARM
    VAN ARM
    вчера в 12:38
    ты идиот селюк!!!
    swift stream
    swift stream
    вчера в 12:38
    Возможно и так кто знает.
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